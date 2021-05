Als Woifeschdkänisch ist der Fußgönheimer Sänger Monji El Beji mit der gleichnamigen Band gerne dort, wo in der Pfalz gefeiert wird. Die Pandemie hat den König und seine Getreuen ins Exil getrieben. Aber im Untergrund der privaten Residenzen wird schon die Rückkehr vorbereitet und mit musikalische Botschaften das Volk zum Durchhalten ermutigt.

Entstanden ist das Projekt Woifeschdkänisch als Ableger einer zuvor schon bestehenden Band, in welcher El Beji Frontmann war: Fine R.I.P. hat bekannte Rock-Nummern seit 1999 mit Pfälzer Texten versehen. Dabei wollten die Pfälzer Musiker ursprünglich als „normale“ Coverband englische Songs spielen. Es gab nur ein Problem: „Mein Englisch ist furchtbar, da haben wir Texte in (Hoch)Deutsch gemacht. Awwer des kann isch aa net“, sagt El Beji und so habe er dann Texte gemacht, wie er rede – uff Pälzisch. Und von der Rockband waren noch ein paar Texte übrig, sodass der Sänger Material hatte, um noch einen anderen Stil und Klang zu probieren. So krönte oder gründete er vor zehn Jahren den Woifeschdkänisch zunächst als Duo mit Christian Marquart.

Monji El Beji wurde in der Pfalz vor knapp 45 Jahren geboren und ist hier aufgewachsen, die Mutter stammt aus Ellerstadt, der Vater aus Tunesien, der Name ist arabisch. „Wäm g'hersch'n Du?“ die Frage, mit der Pfälzer die Herkunft ihres Gegenübers wissen wollen, hat er schon so oft gehört, dass er daraus ein Lied machte, nach der Melodie von „Waterloo“ dem Abba-Hit aus den 70ern. Und auch hier fällt der ähnliche Klang, eine gewisse Gereimtheit, zwischen Original und verpfälzertem Lied auf. Das ist für den Woifeschdkänisch ziemlich typisch. Aus „Amarillo“ wird „100 Kilo“ aus „Felice Navidad“ wird „De Riesling is knapp“ und kürzlich wurde aus Simon and Garfunkels „Sound of Silence“ „Sohn vum Karl-Hoinz“. Zu Letzterem gibt es auch ein Video. Im Text, den Christian Marquart geschrieben hat, gesteht die Mutter, dass der Sohn aus einem Seitensprung entstand. Und plötzlich wird dem jungen Mann klar, warum er so eine merkwürdige Vorliebe für Lyoner hat...

Einmal Dubbeglas, einmal Stielglas

Mit Marquart hat El Beji die Woifeschdkänisch-Sache angefangen, heute sind sie zu fünft. Es gibt deutliche Unterschiede zum Pfalzrock von Fine R.I.P., erklärt der Sänger: Woifeschdkänisch ist rein akustisch und findet auch in etwas anderem Ambiente statt. Während Fine R.I.P. auf größeren Bühnen oder in Festzelten rockt, sei der Woifeschdkänisch öfter in Weingütern zu hören. Dort erreichen die leiseren Töne die Ohren der Zuhörer in gepflegtem Ambiente, und die etwas dezentere Musik und die subtileren Texte kommen besser zur Geltung. „Fine R.I.P is Dubbeglas – Woifeschdkänisch is Stielglas“, erklärt El Beji den Unterschied.

Doch in der Pandemie liegen beide Bands still – der Woifeschdkänisch muss zu Hause bleiben. Aber die Musiker sind nicht untätig. „Wir telefonieren oder schreiben uns jeden Tag und wir tauschen ständig Ideen aus“, erklärt El Beji. Zwei Videos hat der Woifeschdkänisch im Exil gemacht: Außer dem „Sohn vum Karl-Hoinz“ gibt es auch „Schnaps un Rum“, eine pfälzische Version des bekannten „Wellerman“-Shantys. Die Musiker haben sich jeder einzeln und zu Hause aufgenommen, Bassist Christoph Erbach hat dann die einzelnen Videos zusammengeschnitten, die auf Youtube und der Bandwebsite zu sehen sind. „Man muss halt irgendwie im Gedächtnis der Leute bleiben“, meint El Beji dazu.

Auf Spurensuche in Amerika

Im Hauptberuf ist der Fußgönheimer angestellter Sozialpädagoge und Erzieher beim Jugendwerk St. Josef. „Als Musiker hängen wir derzeit in einem tiefen Loch, aber zum Glück sind wir nicht für den Lebensunterhalt auf die Musik angewiesen“, erklärt er. Doch auch wenn die Musik nicht der Hauptberuf ist, legen alle Wert auf professionelles Niveau, betont El Beji.

Dass ihm nicht langweilig wird, dafür gibt es einen weiteren Grund: Er wird bei einem Film mitwirken. „Hiwwe wie Driwwe – Pfälzisch in Amerika“ war ein Film über Pfälzer Auswanderer im amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania, wo die Nachfahren noch heute einen ähnlichen Dialekt sprechen. Im Film begab sich der Amerikaner Doublas Madenford auf Spurensuche in die Pfalz. Für Teil zwei soll ein Pfälzer nach Amerika – und das wird Monji El Beji sein. Der Besuch hätte im vergangenen Sommer sein sollen. Jetzt wird die Entdeckungsreise voraussichtlich im nächsten Jahr stattfinden, und schon jetzt bereitet sich El Beji mit den Filmemachern vor.

Im Netz

Infos zur Band unter http://woifeschdkaenisch.de und mehr zu Fine R.I.P. unter http://palzrock.de/