Impfen bleibt das große Thema. Darauf liegt schließlich die Hoffnung, der Pandemie einmal Herr zu werden. Noch sind die Impfmittel knapp, und es wird kritisch verfolgt, wer damit gegen Corona geschützt wird. Sorge bereitet den Verantwortlichen im Kreis indes die Mutation – auch vor dem Hintergrund der Schulöffnungen und möglicher Lockerungen. Jetzt, da die Inzidenz sinkt.

Das Thema Impfen ist ein heißes Eisen. Besonders, weil die Mittel noch knapp sind und sich eine gewisse Ungeduld breit macht. „Wann bin ich denn endlich dran?“, fragen sich viele. Und: „Geht die Verteilung auch mit rechten Dingen zu?“ Da kommt ein Vorfall wie in Koblenz ziemlich ungelegen. Die Stadt liegt zwar gut 150 Kilometer vom Rhein-Pfalz-Kreis entfernt. Aber ein ordentliches Durcheinander in der Kommunikation hat die beiden nun doch näher zueinander geführt.

Die Sache mit den Impfstoffresten

In dem von der städtischen Berufsfeuerwehr geleiteten Corona-Impfzentrum in Koblenz wurden 127 von 145 Mitarbeitern der Feuerwehr mit übrig gebliebenen Impfdosen versorgt, jedoch nur etwas mehr als die Hälfte davon gehören zur Impfgruppe mit der höchsten Priorität. Als das bekannt wurde, fürchtete das Land einen Medienrummel. „Es wurden deshalb fertige Bausteine für Pressemitteilungen an die Impfzentren im Land verteilt“, berichtet Landrat Clemens Körner (CDU). Und im Fall des Kreises an die Pressestelle weitergeleitet. Und mit diesen Bausteinen wurde eine Anfrage des SWR beantwortet. Dort war dann Folgendes zu lesen: „Üblicherweise bleibe am Abend kaum Impfstoff übrig. Sollten dennoch Impfstoffreste bestehen, würden zusätzlich Mitarbeiter des Impfzentrums und Krankenhaus- und Rettungsdienstmitarbeiter geimpft. Dieser Personenkreis zähle auch zur Kategorie eins. Man schließe aber nicht aus, dass in Einzelfällen auch Personen geimpft worden seien, die nicht zu dieser Prioritätsstufe gehören, erklärten der Rhein-Pfalz-Kreis und ...“

Nur Personen der Kategorie eins geimpft

Der erste Teil der Meldung sei durchaus korrekt, merkt Körner an. Doch der zweite Teil hat den Landrat geärgert. „Denn selbstverständlich können wir ausschließen, das Nichtberechtigte geimpft wurden. Im Schifferstadter Impfzentrum wurden bislang nur Menschen geimpft, die der Kategorie eins angehören. Niemand anderes sonst“, betont Körner. Die für Pressemitteilungen vorgefertigten Satzbausteine hätten bei einem sensiblen Thema für Verwirrung gesorgt. „Und das muss nicht sein.“ Dieser Meinung schließt sich Tilo Meinke an. Der Impfkoordinator des Kreises achtet streng darauf, dass die vorhandenen Impfdosen richtig verteilt werden. „Die Gruppe der Kategorie eins ist größer, als man denkt. Das sind nicht nur die Über-80-Jährigen, da fällt das Pflegepersonal stationärer Einrichtungen hinein, Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste, das Personal der Impfzentren und so weiter.“

Die Liste ist lang. Und sie soll ab sofort auch mit dem Vakzin von Astrazeneca abgearbeitet werden. „Wir haben heute unsere ersten Dosen erhalten“, berichtet Meinke. Verteilt werden sie nun an Personen unter 65, die aber trotzdem zu der Gruppe gehören, die höchste Priorität genießt.

Inzidenzwerte müssten noch schneller sinken

Das Thema Impfen ist ein heißes Eisen. Auch, weil so viel Hoffnung darauf liegt. Aber es geht langsam voran. Nur langsam sinken zudem die Inzidenzwerte. „Das müsste eigentlich viel schneller gehen“, sagt Alexander Weber, Leiter der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz der Kreisverwaltung, an die das Kreisgesundheitsamt angedockt ist. Immerhin: Die Fallnachverfolgung läuft. „Wir sind derzeit in der Lage, alle Fälle nachzuvollziehen“, sagt Weber. Der Kreis liegt bei einem Inzidenzwert von 38,8. Das klingt ziemlich gut.

Doch so wird es nicht bleiben, da ist sich Weber fast sicher. „Der Wert wird wieder steigen, sobald gelockert wird. Dazu die Mutationen.“ Sechs Fälle der britischen Variante gebe es derzeit im Kreis. „Das kann noch große Probleme geben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns weiterhin an die Abstands- und Hygieneregeln halten und Kontakte weiter beschränken.“

Schnelltests an Schulen? Wie soll das laufen?

Was die Schulöffnungen anbelangt, bleibt Weber deshalb skeptisch. Landrat Körner hat ebenfalls seine Zweifel, zumal es keine konkreten Vorschläge gebe, wie an den Schulen regelmäßig Schnelltests durchgeführt werden könnten. Die Idee hänge in der Luft, „aber Handlungsanweisungen bekommen wir keine“. Körner ist dafür, dass Lehrer und Erzieher schnell geimpft werden.

Der große Wurf sei das sicher nicht gewesen, was Bund und Länderchefs am Mittwoch nach ihrer Runde vorgelegt hätten, findet der Landrat. Falls das Land es nicht in seine Verordnung schreibt, will der Kreis es in eine Allgemeinverfügung packen: Für die Seniorenheime sollen weiterhin Besuchsregelungen gelten. Auch wenn Ludwigshafen das anders handhabe. „Die vulnerablen Gruppen sind weiterhin zu schützen.“ Eine Ausgangsbeschränkung wird jedoch nicht mehr Teil der Allgemeinverfügung sein. Sie läuft am Sonntag aus. Und das ist vielleicht die gute Nachricht: Wer keinen Impfstoff bekommt, kann wenigstens Pizza bestellen. Auch noch nach 21 Uhr.