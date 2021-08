Einen Schönheitswettbewerb für Blumensträuße würde ein Würzwisch wahrscheinlich nicht gewinnen. Doch der Strauß aus Kräutern und Blumen hat eine große Wirkung. So sagt es zumindest eine alte katholische Tradition. Und eine gute Portion Aberglaube steckt wohl auch dahinter. Allerdings dürfen nicht mehr alle Kräuter dafür einfach so gepflückt werden.

Der Legende nach haben Apostel das Grab der Gottesmutter Maria drei Tage nach deren Tod besucht und dort statt ihres Leichnams duftende Blumen und Kräuter gefunden. Daraus entstand der Brauch, zum Fest Maria Himmelfahrt am 15. August einen Würzwisch zu binden. Die Menschen erhofften sich von den Weihbüscheln einen Schutz vor Unwetter und Krankheit. Dafür wurden die Kräuter wahlweise auf dem Dachboden angebunden, im Herd verbrannt oder dem Essen oder Viehfutter beigemischt. In manchen Gegenden legte man in der Hoffnung auf Wohlergehen die Sträuße Kindern und jungen Paaren ins Bett oder Toten in den Sarg.

Viele Namen, viele Kräuter

In so einen Würzwisch, Werzwisch, Weihbüschel oder Marienwisch gehören viele verschiedene Kräuter und Blumen, die im heimischen Garten oder draußen in der Natur gepflückt werden. Die Zusammensetzung kann von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Viele Ortschaften haben da ihre eigenen Traditionen. So gehören in einen traditionellen Waldseer Würzwisch 19 verschiedene Pflanzen. Seit über 30 Jahren bindet dort der Partnerschaftskreis der katholischen Kirchengemeinde Sträuße, deren Verkaufserlös für die Partnergemeinde Hanika in Ruanda bestimmt ist. Auch in diesem Jahr machen sich Anne und Gerald Tremmel wieder auf die Suche nach Herrgottsschühle, Osterlitz oder Schwalbenworzel. Für manche der Pflanzen haben die Waldseer ihre ganz eigenen Bezeichnungen.

Doch nicht alles, was traditionell in einen Würzwisch gehört, darf heute noch einfach so gepflückt werden. Manche der Pflanzen sind geschützt, andere selten. Heiko Himmler vom Naturkunde- und Naturschutzverein Pollichia erklärt am Beispiel des Waldseer Würzwisches, wovon man lieber die Finger lassen sollte und was bedenkenlos in den Strauß darf. Außerdem weiß er interessante Details zu den Pflanzen.

Filmreife Überlebensstrategie,

Wer jetzt Blutströppele (Großer Wiesenknopf – Sanguisorba officinalis) pflückt, rottet unter Umständen die komplette Bevölkerung des seltenen Wiesenknopf-Ameisenbläulings in seiner Region auf Dauer aus. Denn in deren Blütenköpfen sitzen im Moment die Eier und Jungraupen der Schmetterlinge, die Falter selbst sind schon gestorben. Die Raupen haben eine echt filmreife Überlebensstrategie, verbringen ihre Jugend von Ameisen adoptiert in einem Ameisenhaufen und fressen dort ihre Adoptivgeschwister auf, bevor sie sich verpuppen. Wenn sie schlüpfen, fliegt der Schwindel auf und die Falter entkommen meist nur knapp den Angriffen der Ameisen. Gegen die Angriffe der Menschen, die Wiesenknopf pflücken, haben sie keine Chance. Wenn der Falter mal an einem Ort verschwunden ist, wandern auch keine neuen mehr zu, denn die Tiere sind ortstreu.

Finger weg bitte auch vom Tausendgüldenkraut, dem Centaurium pulchellum. „Diese Art ist gesetzlich geschützt, wer auch nur Teile davon entnimmt, macht sich strafbar“, erklärt Heiko Himmler und hat auch noch eine interessante Erklärung, wie die Blume zu ihrem Namen kam: Ein Centaur soll eine Verletzung mit dieser Pflanze geheilt haben, daher wurde das Gewächs nach diesen Wesen benannt, also Centaurium. Die Theorie geriet in Vergessenheit, später hat sich ein Fehler eingeschlichen. „Man interpretierte Centaurium als Kombination aus Centum (hundert) und Aurum (Gold), multiplizierte mit zehn, und fertig war das Tausendgüldenkraut“, sagt Himmler. „Vielleicht war es aber auch einfacher und der Name sollte schlichtweg eine besondere Wertschätzung der altbekannten Heilpflanze ausdrücken.“

Pflücken verboten

Genauso verboten ist es, die gesetzlich geschützte Rheinblume (Sandstrohblume – Helichrysum arenarium) zu pflücken. „Das ist eine sehr seltene, stark gefährdete Art. In der Pfalz gibt es sie meines Wissens nur bei Birkenheide, Mechtersheim und Germersheim“, sagt Himmler. Andere Pflanzen für den Würzwisch wachsen nur zerstreut. Wenn man sie findet, sollte man wirklich kleine Mengen von einer Stelle entnehmen. Das gilt für Schlangedärmschäwe (Süßholz Tragant) wie Schwalbenworzel (Schwalbenwurz), die man mitunter am Rheindamm findet, wo sie ohnehin bald abgemäht werden. Ziemlich selten ist auch die Osterlitz (Gemeine Osterluzei). Doch wo sie wächst, bildet sie oft große Bestände und hält sich zäh. „Der Name kommt aus dem griechischen „aristos locheia“, das bedeutet „beste Geburt“ und verweist auf die frühere medizinische Bedeutung der Osterluzei. Sie war ein wichtiger Bestandteil des ehemals verbreiteten Präparats „Frauengold“, das in den 1980er-Jahren wegen der krebserregenden Wirkung der Osterluzei schließlich verboten wurde“, erklärt Himmler.

Herrgottsschühle dürfen rein

Kein schlechtes Gewissen braucht man haben, wenn man das weit verbreitete Mutter-Gottes-Bettstroh (Johanniskraut) pflückt. Auch Eisenkraut darf getrost in den Würzwisch. Gleiches gilt für den Rähfarn (Rainfarn). Der, so erklärt Himmler, riecht würzig und war früher einmal ein Mittel gegen Motten. Auch der Wermut (Artemisia absinthium) darf in den Strauß. Ebenso die Herrgottsschühle (Gemeines Leinkraut). Diese gelben Mini-Löwenmäulchen sind eine der Lieblingspflanzen größerer Bienen und Hummeln, erklärt Himmler. „Die orangenen Flecken auf dem ,Landeplatz’ des Leinkrauts absorbieren UV-Licht und sehen dadurch für Insekten wie riesengroße Pollen-Ansammlungen aus. Das macht sie für blütenbesuchende Insekten sehr attraktiv.“ Es gebe aber auch kriminelle Käfer, die am Stängel hochkrabbeln, von unten den Sporn, in dem der Nektar für langrüsselige Blütenbeuscher verwahrt ist, anbeißen und so den Nektar klauen. Auch das Ostermännle (Gemeiner Odermenning) darf gepflückt werden. „Generell sollte man auch bei häufigen Arten niemals einen gesamten Bestand sammeln und kleine, isolierte Vorkommen belassen“, empfiehlt Himmler.

Überhaupt keine Einwände hat Heiko Himmler bei den Würzwisch-Pflanzen, die in den Gärten kultiviert werden: Bolle (Jungfer im Grünen), Dunnerdischel (Mariendistel), rötlicher Fuchsschwanz, Hafer, Liebstöckel, Silberzeug und Weinraute. Da lässt sich doch noch ein Strauß binden. Ob nun schön oder heilsam, ist Glauben- und Ansichtssache.