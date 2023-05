Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 15 Sorten Brot und 21 Sorten Brötchen hat die Bäckerei Schreiner in der Schifferstadter Lillengasse ein großes Angebot. Dabei gibt es besondere Spezialitäten, wie etwa ein Körnerbrot, das zweimal in den Ofen muss. Ein Trendbrot von vielen, die in den vergangenen 47 Jahren in der Brottheke lagen.

Der heutige Bäckermeister Josef Schreiner (55) hat den Betrieb vom Vater übernommen. Seither hat sich vieles geändert, einiges aber auch nicht. Die heutige Bäckerei war früher