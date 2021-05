Der Rhein-Pfalz-Kreis lebt. Oder besser: Er ist wieder zum Leben erwacht. In der Woche nach dem Ende des Corona-Shutdowns öffnen die Geschäfte ihre Türen, Boutiquen und Buchläden zum Beispiel. Die Händler strahlen, wieder da sein zu können – und wissen mit den Distanz-Auflagen umzugehen. Doch nicht überall kommen die Kunden schon in Scharen.

Hmmm ... lecker! Selten hat ein Eis so gut geschmeckt. Und das liegt nicht nur an den beiden Kugeln Kaffee und Erdbeere, sondern wahrscheinlich einfach daran, dass es wieder möglich ist. Dass man es wieder darf – und man nicht vor dem Eiscafé steht und telefonisch seine Bestellung aufgeben muss, um sie ein paar Minuten später in Empfang zu nehmen. Soll vorgekommen sein in den vergangenen Wochen des Corona-Shutdowns. Und nun: Glücksgefühle mitten in Maxdorf. Zwei Jugendliche sitzen auf einer Parkbank und genießen die Sonne, als sie weiterziehen, nimmt ein Rentner ihren Platz ein. Eine junge Familie mit Kinderwagen wartet vor der Eisdiele, sie halten Abstand, auch wenn keine Klebestreifen auf dem Gehweg die gebotene Distanz anzeigen. Zwei Frauen ordern sich ein Spaghetti-Eis und einen Erdbeer-Shake, die Verkäuferin im Dolce Vita lacht – und zieht nach jeder Kugel, die sie mit dem Portionierer herausschabt, die Schutzfolie über die Kühltheke. Die Becher wandern durch das Fenster. Wohl dem, der einen Straßenverkauf hat. Denn ins Café darf weiterhin kein Kunde.

Ende März waren wir während des Lockdowns unterwegs in den Orten des mittleren Rhein-Pfalz-Kreises und haben Eindrücke gesammelt. Es war eine triste Tour, vorbei an geschlossenen Geschäften und heruntergelassenen Rollläden. „Vorübergehend geschlossen“, lautete die häufigste Nachricht in den Schaufenstern. Die Händler bangten während des verordneten Stillstands um ihre Existenz, und doch blieben sie meist zuversichtlich. Nun ein zweiter Besuch, in jener Woche, in der die Regelungen gelockert wurden. Kleinere Läden dürfen wieder öffnen, und prompt kehrt wieder Leben ein in die Straßen und Dorfzentren. Doch noch längst ist nicht alles wie vorher – oder gar so, als sei nichts gewesen. Treffen sich Bekannte, stehen sie weit voneinander entfernt, manchmal im Dreieck. Die Gespräche sind lauter.

„Wir haben viel zu tun“

„Es ist kein Vergleich zum normalen Geschäftsbetrieb“, sagt Kirsten Beck, die das Limburgerhofer Modehaus Diehl in der dritten Generation betreibt – und das Unternehmen nun durch die größte Krise seiner Geschichte führt. „So etwas gab es noch nie“, sagt sie und bezeichnet den Moment, als klar war, dass sie ihr Geschäft wird schließen müssen, als „Schock“. Umso größer sei die Erleichterung gewesen, nun wieder öffnen zu dürfen. Beck strahlt. „Wir haben viel zu tun“, sagt die Geschäftsfrau und freut sich, dass ihre Kunden auch in der Pandemie-Zeit zu ihr stehen. „Davon war ich überzeugt“, sagt Beck, „und viele haben mir gesagt, dass sie jetzt in dieser Zeit nie etwas online bestellt hätten.“

140 Quadratmeter Fläche misst das Modehaus Diehl, gemäß den offiziellen Vorgaben dürften also 14 Kunden auf einmal hinein. „Viel zu viel“, findet Beck. Schließlich ist der Laden mit all seinen Kleiderständern ziemlich eng, und beim Shoppen kommen sich die Menschen schnell näher, auch ohne es bewusst zu wollen. Daher dürfen maximal vier Leute gleichzeitig in das Geschäft. „So viel mehr sind es normalerweise auch nicht auf einmal“, sagt die Inhaberin.

Angst vor erneutem Shutdown

Während Beck die ersten Tage nach der Wiedereröffnung Revue passieren lässt, wird die nächste Herausforderung für die Geschäftsleute bekannt – Maskenpflicht ab dieser Woche. Nicht nur im Supermarkt, sondern auch beim Einkaufen in kleineren Läden. Doch die neue Vorgabe löst bei Beck keine Angst aus. Viele Menschen würden bereits Maske tragen, hat sie beobachtet, jeden Tag werden es mehr. „Aber er ist noch nicht in den Köpfen aller angekommen“, sagt die Geschäftsfrau. „Ich muss darauf achten, dass sich die Kunden daranhalten.“ Nicht nur zum gesundheitlichen Schutz, sondern auch aus wirtschaftlichen Interessen. Denn das Schlimmste, was sich Beck vorstellen könnte, wäre ein erneuter Lockdown. „Daran möchte ich gar nicht denken“ sagt sie, „ohne zusätzlichen Kredit ginge es dann nicht mehr.“ Für ihre Mitarbeiter hat sie Kurzarbeit angemeldet, auf die Soforthilfe des Landes musste sie drei Wochen warten.

Was Virologen wohl mit Skepsis betrachten, lässt den Einzelhandel durchatmen. Die Menschen gehen nach den Corona-Lockerungen nach draußen, tummeln sich in der Speyerer Straße in Limburgerhof. Es ist freilich nicht so belebt wie etwa in der Speyerer Fußgängerzone, Slalomlaufen ist hier nicht nötig, um den Entgegenkommenden aus dem Weg zu gehen. Zumal sich die Leute auch in Limburgerhof an die Spielregeln halten. Nur zwei Kunden in der Bäckerei, nur zwei im Bankfoyer. Vor dem Eiscafé Dolomiti reihen sich die Freunde der gefrorenen Leckereien in die Schlange, auf dem Boden sind Wartezonen markiert. Ein Kommen und Gehen ist es auch in der Buchhandlung Oelbermann am Burgunder Platz. Die Kunden sind angehalten, einer Art Rundweg durch den Laden zu folgen, so soll allzu großer Kontakt vermieden werden. „Es läuft gut an“, sagt eine Mitarbeiterin und lächelt. Sie steht vor einem Regal mit bestellten Büchern, die darauf warten, abgeholt zu werden. Es ist sehr gut gefüllt.

Hoffnungvoller Blick aufs Weihnachtsgeschäft

Auch der Blick von der Brücke zwischen Dannstadt und Schauernheim auf die Autobahn 65 zeigt, dass wieder deutlich mehr los ist auf den Straßen. Nach Dannstadt selbst verirren sich aber nur wenige. Beim Besuch im Geschenkestudio von Manuela Winkelmann herrscht Leere. „Von mehr Kundenzulauf merke ich nichts“, sagt die Chefin, die zugleich Ortsbürgermeisterin ist. Klar, ein Geschenkestudio hat es schwer in einer Zeit, in der nicht gefeiert werden darf und keine Einladungen ausgesprochen werden. „Es ist schon problematisch“, sagt Winkelmann, „aber ich bin nicht frustriert.“ Denn existenzbedrohend sei die Situation für sie noch nicht, Corona-Hilfe habe sie nicht beantragt. Während des Shutdowns sind ihre Mitarbeiter zuhause geblieben, „das haben wir so aufgefangen“, sagt Winkelmann. Sie rechnet damit, dass die Durststrecke noch andauern wird, und schielt Richtung Oktober – mit Blick auf das dann anstehende Weihnachtsgeschäft. „Diese Zeit werde ich überstehen“, sagt Winkelmann. Sie denkt daran, die Öffnungszeiten weiter anzupassen und zu reduzieren – und auf einen Abhol- und Bringservice zu setzen.

Ein Sekt für die Wartenden

Die Lounge im Hinterhof sieht einladend und gemütlich aus. „Mit einem Sekt macht das Warten doch viel mehr Spaß“, sagt Esma Schneider. Fünf Kunden dürfen ihre Kleider-Boutique in der Mutterstadter Ortsmitte auf einmal betreten. Wer warten muss, kann hier hinten Platz nehmen. „Das macht das Ganze doch persönlicher“, sagt Schneider. Sie ist glücklich, nun wieder viele bekannte Gesichter sehen zu können. „Die Wochen gingen an die Existenz“, sagt sie. Am 1. April hat sie den Antrag auf Soforthilfe gestellt, das Geld wurde just in der Woche nach dem Shutdown überwiesen. Bei aller Freude, ihr Geschäft wieder öffnen zu dürfen, sagt Schneider aber auch: „Es ist aber noch nicht so wie normal.“ Nein, bis dahin wird es auch noch lange dauern. Das ist vielen Menschen bewusst, obwohl sie wieder mehr und mehr die Straßen bevölkern.

Unweit des Mutterstadter Zentrums hängt ein großes Stoffbanner an einem Hoftor, mit einem gemalten Regenbogen und einer lächelnden Sonne darauf. „Alles wird gut“, steht dort geschrieben, „wir bleiben zuhause.“ Nein, die Corona-Krise ist noch nicht überstanden.