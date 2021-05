Wein und Holz vertragen sich gut. Wenn man beide miteinander zu harmonisieren versteht – so wie Philipp Arnold aus Heuchelheim.

Wir müssen gar nicht in die ferne Zeit zurückdenken, als Betonfässer und Stahltanks noch nicht erfunden waren. Auch als es diese schon gab, arbeiteten noch viele Winzer mit den traditionellen Holzfässern, die – anders als die modernen Barriques – viel größer waren. Sie trugen zur Kellerromantik bei und blieben jahrzehntelang im Einsatz. Sie sollten ja auch keinen Holzgeschmack abgeben.

Nach und nach kamen die traditionellen Holzfässer aus der Mode. Vielleicht fanden sich nicht mehr genug Küferlehrlinge, die reinschlüpften, um sie zu reinigen. In vielen Fällen hatte man auch Angst, dass selbst bei bester Reinigung „Fasstöne“ in den Wein kamen, die sich nicht mit der gewünschten kristallklaren Reinheit moderner Weine vertrugen. In jedem Fall konnte mit blitzenden Stahltanks Arbeitskraft gespart werden.

Barrique ist nicht alles

Dann kamen die Barriques und die Weinwelt bewunderte neue Aromenspektren, saftige Fülle sowie die ganz neue Verbindung von Reinlichkeit und Holz. Dass dabei manchmal Wein und Holz nebeneinander zu stehen schienen statt eine Einheit zu bilden, machte nachdenklich. Die Lösung war: weniger neues Holz und größere Fässer. Und so kam man zurück zur Tradition des Ausbaus in gebrauchten, größeren Fässern – mit Hochdruck besser gereinigt freilich – die noch einen Tick Holznote abgeben.

Das verträgt sogar der Riesling und es ist nicht der schlechteste Trend, einige hochwertige Rieslinge in nicht ganz neuen, so genannten „Tonneaus“ auszubauen. Sie gewinnen damit nicht nur zusätzliche Aromen und geschmackliche Fülle, ohne ihre Riesling-Art zu verlieren. Sie können auch hervorragend auf der Flasche reifen.

Der junge Philipp Arnold im schmucken Weindorf Heuchelheim lagert seine besten Lagenweine alle in 500-Liter-Tonneaus auf der Feinhefe. Sein „Steingebiss“ von Kalkböden hat eine kernig-kräftige Riesling-Art und verbindet die Einflüsse von Frucht, Kalk und Holz zu einem komplexen, feinen Wein in allerbester Rieslingtradition. Preiswert ist er noch dazu.

Der Wein

2019 Riesling Steingebiss, Weingut

Arnold, Heuchelheim, Telefon 06349/1480, www.arnold-weingut.de. 8,90 Euro ab Hof.