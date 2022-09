Förster und Ortsgemeinde veranstalten am Samstag, 10. September, den ersten Waldtag in Otterstadt. „Aufgrund der enormen Schäden, die der Klimawandel für jeden ersichtlich im Wald verursacht, haben viele Bürger bei der Gemeinde und beim Förster nachgefragt, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, aktiv für den Wald tätig zu werden“, teilen die Veranstalter dazu mit. „Leider kann man Trockenheit, Hitze und Baumsterben nicht aufhalten – man kann aber mithelfen, dass die jungen Bäumchen in den Kulturen besser wachsen.“ Beispielsweise sei das Entfernen von Schlinggewächsen an den frisch gepflanzten Bäumchen ein erheblicher Aufwand, den die Waldarbeiten fast nicht mehr leisten können. Auch gebe es immer wieder Plastik im Wald, das ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Als Dankeschön gebe es für die Helfer Verzehrgutscheine aus einem Otterstadter Restaurant. Treffpunkt ist am Samstag um 10 Uhr der Bauhof Otterstadt, Schulstraße 15. Anmeldung unter Telefon 06232 36061.