Manfred Scharfenberger hat das politische Leben durch seine Persönlichkeit positiv geprägt.

Bei der Verabschiedung von Manfred Scharfenberger klang bei allen Rednern an, dass der 69-Jährige die Menschen durch seine ausgleichende Art für sich gewinnen konnte. Seine ruhige Ausstrahlung verdankt er seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Bürgermeister. Er meisterte so manche Herausforderung souverän mit viel Diplomatie. Wie Bürgermeisterkollege Stefan Veth aus Dannstadt-Schauernheim sagte, steht ein Bürgermeister ständig in der Öffentlichkeit und im Spannungsfeld von Rat, Bürgern und Verwaltung. Scharfenberger hat den Druck ausgehalten und kann zufrieden auf eine außergewöhnliche Laufbahn blicken.