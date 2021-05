Guck mal, ein Maulwurf: Technikaffine bleiben bei so einer Ansage begeistert stehen, technisch eher Unbedarfte suchen erst mal den Boden nach Erdhügeln ab, nehmen aber nur Baugruben, Maschinen und grüne Kabel wahr. Darauf stößt man am Ortsrand von Waldsee gerade immer wieder.

Derzeit werden dort Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegt. Im Zuge des Breitbandausbaus sollen weiße Flächen auf der Karte der schnellen Internetversorgung nach und nach ausgemerzt werden. Dazu stellt der Bund Fördermittel bereit, und jetzt ist gerade die Ortsgemeinde Waldsee an der Reihe. Die weißen Flächen liegen hier im Außenbereich: „Aussiedlerhöfe, Altrheinklause, Tennisverein, Naturfreunde, Betriebe“, nennt Matthias Wünstel von der Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Rheinauen Beispiele. Die so angebunden Anwesen hätten dann die Möglichkeit, schnelles Internet zu beziehen, müssten das Angebot aber nicht annehmen. Auch Haushalte an der Strecke könnten sich wohl anbinden lassen, müssten sich aber direkt an den Anbieter Inexio aus dem Saarland wenden. Das Unternehmen ist auch für die Bauarbeiten zuständig.

Von Grube zu Grube

Und bei diesen Arbeiten kommt der Maulwurf ins Spiel: Die Leitungen werden quasi minimalinvasiv verlegt, im Horizontal-Spülbohrverfahren. Dazu wird etwa alle 120 bis 150 Meter eine Grube ausgehoben, von der aus die Spülbohrmaschine, liebevoll auch Maulwurf genannt, horizontal bis zur nächsten Grube bohrt. Das gelöste Erdreich wird dabei mit einer Spülmischung, die ein Tonmineralgemisch enthält, zur Startgrube zurückgespült. Der Bohrkopf ist lenkbar und übermittelt per Funk seine Position. Beim Zurückziehen des Bohrgestänges werden die Leerrohre für die Kabel eingezogen. Dieses Verfahren ist kostengünstiger, als einen Graben entlang der kompletten Trasse auszuheben. Gebohrt wird in einer Tiefe von zwei bis fünf Metern unterhalb der Versorgungsleitungen, um nichts zu beschädigen.

Im Moment werden so zunächst einmal die Leitungen von den Außenposten bis an den Ortsrand von Waldsee verlegt. Das wird nach Schätzung von Wünstel wohl bis in den Februar hinein dauern. Danach geht es innerorts weiter. Eine Trasse verläuft vom Wasgaumarkt über die Schifferstadter Straße, Schule und Goethestraße bis zum Seniorenheim. Von der Schule aus zweigt die zweite Trasse Richtung Altriper Straße bis ins Wörth ab. Auch in Altrip und Neuhofen sind ähnliche Arbeiten geplant, aber noch nicht terminiert.