Der Ottermarkt war mehr als nur ein Supermarkt, er war das Herz des Otterstadter Dorflebens.

Im Ottermarkt pulsierte das Leben, dort war immer etwas los, er war Versorgungsmöglichkeit sowie Treff- und Kommunikationszentrum zugleich: Das Ende des Familienunternehmens sorgt für Bestürzung. Die Gründe – unter anderem die gestiegenen Kosten und der Personalmangel – sind nachvollziehbar. Es kam eines zum anderen. „Das ist der Lauf der Zeit“, heißt es oftmals. Aber was ist der Lauf der Zeit? Wie wollen wir in Zukunft leben? Nahversorgungsmöglichkeiten im Ortszentrum sind das A und O für eine immer älter werdende Bevölkerung, wenn Lieferdienste nicht die Überhand gewinnen sollen und Kinder nicht in der Nähe wohnen. Zudem erfüllt ein Supermarkt, gerade im Dorf, einen sozialen Aspekt: Man trifft sich, unterhält sich, lernt andere Lebensumstände kennen. Mit dem Aus des Ottermarkts stirbt somit auch ein Teil des Otterstadter Dorflebens.