Der strenge Blick, der kräftige Schnabel, die scharfen Krallen – so ein Habicht sieht schon sehr eindrucksvoll aus. Das gilt auch für Shadow, einen Rothabicht. Der ist noch recht jung, 13 Wochen alt, und gerade in Ausbildung. Er soll später mal die Feldjagd in Schifferstadt unterstützen.

Falknerin Courtney Kröner trägt Shadow auf dem Lederhandschuh, der Hand und Unterarm vor den scharfen Krallen schützt. Etwa zehn Meter entfernt steht Thorsten Iwersen, Jagdaufseher