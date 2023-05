Eine Normenkontrollklage ist Populismus. Um etwas zu erreichen, müssen sich Gemeinden zusammenschließen.

Mit einem Eigenkapital von knapp 25 Millionen Euro jammert der Fußgönheimer Gemeinderats auf einem hohen Niveau. Zwar ist der Begriff Eigenkapital missverständlich, schließlich gehören da auch Straßen und Gebäude dazu. Doch verfügt Fußgönheim über einen beachtlichen Betrag auf dem Konto. Es gibt Gemeinden in Rheinland-Pfalz, deren Größe mit Fußgönheim vergleichbar ist und die in etwa so hohe Schulden haben, wie Fußgönheim Kapital hat. Und: Fußgönheim ist nicht die einzige Gemeinde in Rheinland-Pfalz, die sehr hohe Umlagen zahlen muss, weil sie klein ist, aber gute Steuereinnahmen hat.

Wenn sich diese Gemeinden zusammentun, um sich für eine andere Berechnung der Umlagen einzusetzen, könnten sie vielleicht etwas erreichen. Die Forderung nach einer Normenkontrollklage gegen die Steuerhebesätze ist dagegen nur populistisch und dürfte die Gemeinde viel Geld kosten. Viele Gemeinden haben sich überlegt, diese Hebesätze nicht zu akzeptieren. Alle mussten einsehen, dass eine Klage keinen Erfolg hat.