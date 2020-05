In den sozialen Netzwerken ist die Sprengung der Philippsburger Kühltürme eifrig diskutiert worden.

Am Abend vor Beginn der 48-Stunden-Frist, in der die Bauwerke fallen sollten, wurden letzte Fotos der Türme im idyllischen Abendrot gepostet. Am frühen morgen gab es dann die ersten Mutmaßungen von jenen, die nicht live vor Ort, aber akustisch in Reichweite waren: „Glaub, das war eben die Sprengung, oder? Zweimal geknallt“, schreibt ein Facebook-Nutzer um kurz nach sechs Uhr. Kurz darauf füllten sich die sozialen Netzwerke mit Fotos und Videos des Ereignisses: „Die Türme sind gefallen ...“, kommentiert einer, der zu der Uhrzeit offenbar auf der anderen Rheinseite mit dem Auto unterwegs war. „Das ging ratzfatz. In Huttenheim standen sie noch, in Philipsburg sah ich nur noch Staubwolken.“

Die meisten Internetnutzer fassten das Gesehene in wenige Worte: „Sie sind weg“, „Spektakulär“ oder „Erledigt“. Manch einer ist auch zu originellen Abwandlungen von Sprichwörtern („Der frühe Vogel sprengt den Turm“) oder Songtexten („... und es hat booom gemacht“) inspiriert. Glückwünsche gehen raus an den Sprengmeister: „Große Leistung! Ich gratuliere dem Sprengmeister und seinem Team!“, schreibt einer. Erstaunt zeigten sich einige, wie wenig Lärm und Dreck auf der pfälzischen Seite ankamen: „Wahnsinn, so leise und ohne eine Riesen-Staubwolke zu hinterlassen. Ich bin beeindruckt“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. „Und dass da so wenig vom Bauschutt zu sehen ist. Ich dachte da bleibt ein riesiger Berg liegen“, kommentiert ein anderer. Dass auch eine Landmarke gefallen ist, beklagen die einen: „Jetzt kann man sich gar nicht mehr orientieren, wenn man einen Weitblick hat.“ Andere sind froh über den künftig ungetrübten Ausblick in Richtung Rhein: „Weg damit! Ich freue mich auf tolle Bilder ohne diese störenden Türme im Hintergrund“, frohlockt ein Facebook-Nutzer – was nicht lange unbeantwortet bleibt: „Dafür werden an anderer Stelle 30 neue Windräder gebaut“, befürchtet ein weiterer.