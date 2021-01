Bereits vor 8 Uhr haben sich gestern die ersten Impflinge vor dem Schifferstadter Impfzentrum im Neustückweg versammelt, um pünktlich ihren Termin wahrzunehmen. Der erste Kreisbewohner, der gestern in der neuen Kreissporthalle das Serum verabreicht bekommen hat, war Wilhelm Rahn aus Maxdorf, der hier auf dem Foto zu sehen ist. Geimpft wurden gestern 100 Bürger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, alles Personen über 80 Jahre. Landrat Clemens Körner (CDU) und die Erste Kreisbeigeordnete Bianca Staßen (SPD) machten sich ein Bild von der Situation vor Ort: „Es beruhigt uns sehr, dass wir mit den Impfungen beginnen können, um die Eindämmung des Coronavirus voranzutreiben“, sagte Körner. Er mahnt aber auch: „Ein ausreichender Impfschutz besteht erst nach der zweiten Impfung. Bis alle Menschen geimpft sind, die sich impfen lassen möchten, müssen wir uns noch eine ganze Weile an die AHA-Regeln halten.“ Nach einer Anlaufphase bis Anfang Februar soll die Anzahl der zu Impfenden auf bis zu 320 Personen täglich gesteigert werden, heißt es von Kreisseite. Impfzentrumskoordinator Tilo Meinke zeigte sich mit dem Ablauf am ersten Tag zufrieden.