Im Jahr 1899 hat die BASF das Limburgerhofgut gekauft und im Jahr 1900/1901 die Alte Kolonie errichtet, um Wohnraum für die Arbeiter zu schaffen. Nach Plänen des Architekten Eugen Haueisen, aufgrund seiner Vorliebe für Backsteinhäuser auch „Backsteingeneral“ genannt, wurden 63 eineinhalbgeschossige Backstein-Häuser mit Krüppelwalmdächern auf 275 bis 300 Quadratmeter großen Grundstücken errichtet. Auf der Gartenseite haben sie einen eingeschossigen Anbau und eine kleine Gartenfläche, die der Selbstversorgung der Arbeiter diente. 1913 entstand die Neue Kolonie nach Plänen von Theodor Fischer. 98 Wohneinheiten in kleinen verputzten eineinhalbgeschossigen Reihenhäusern wurden gebaut. Die Neue Kolonie ist nicht mehr ganz so einheitlich, die Häuser stehen in Reihen zu vier bis zwölf Häuser, die Gauben unterscheiden sich, die Grundstücke haben Größen zwischen 190 und 435 Quadratmetern. Alte und Neue Kolonie wurden am 17. September 1993 zur Denkmalschutzzone erklärt, zu der auch das Feierabendhaus am Berliner Platz, früher Königsplatz, gehört sowie eine Grünanlage. Das Feierabendhaus wurde zwischenzeitlich als Gasthaus genutzt und ist nun zu Wohnzwecken umgebaut worden.