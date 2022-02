Am Sonntagnachmittag haben rund 150 Menschen in Altrip gegen die von der Bundesregierung geplante Impfpflicht demonstriert. „Es ist leichter, ein noch nicht beschlossenes Gesetz zu verhindern, als ein bereits in Kraft getretenes Gesetz wieder abzuschaffen“, begründete Organisator Dirk Pfister die angemeldete Veranstaltung. Die Demonstrierenden trafen sich am Waldpark und zogen von dort zur Abschlusskundgebung zum Ludwigsplatz. Nach Angaben der Polizei hielten die Teilnehmer sämtliche Auflagen wie die Maskenpflicht und die Abstandsregeln ein. Alles sei friedlich abgelaufen. Das bestätigte Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rheinauen. „Die Demonstranten haben ja auch betont, dass sie keine Impfgegner sind, sondern nur gegen eine allgemeine Impfpflicht“, berichtete er.