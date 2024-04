Die neu gegründete Initiative für Demokratie und Vielfalt in Bobenheim-Roxheim will das Richtige. Dass daraus aber mehr wird als kurzfristige Wählermobilisierung wird zu beweisen sein.

„Sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt“, singt Farin Urlaub, Mitglied der Band Die Ärzte, in einem Lied aus dem Jahr 2021. Darin hebt er die Einzigartigkeit der Demokratie hervor. Wenn selbst ein für eher spaßigen Punk und Rock bekannter Künstler derartige Töne anschlägt, muss die Lage ernst sein. Dass Demokratie Arbeit bedeutet und es nicht damit getan ist, einmal „gegen rechts“ auf die Straße zu gehen, weiß auch das neu geschaffene Bündnis für Demokratie und Vielfalt in Bobenheim-Roxheim. Es fordert daher alle Bürger dazu auf, die eigene Trägheit zu überwinden, sich zu engagieren und dauerhaft für gemeinsame Werte einzustehen – auch im Alltag. Bleibt zu hoffen, dass der Funke einer solchen Initiative eine Leidenschaft für das Thema entfacht, die über die Wahlen am 9. Juni hinausreicht.