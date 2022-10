Ein verdächtiges Paket, aus dem sporadisch Töne erklingen – das hat eine Mitarbeiterin der Postfiliale in der Salierstraße in Schifferstadt am Mittwoch gegen 15.30 Uhr der Polizei gemeldet. Empfänger des Pakets sei ein Technikunternehmen. Nach Rücksprache mit dem Absender konnte laut Polizei geklärt werden, dass in dem Paket ein defekter Rauchmelder an die Herstellerfirma zurückgesandt werden solle - das bestätigte sich beim Öffnen des Pakets. „Hiernach konnte das Paket die weitere Reise antreten“, teilt die Polizei mit.