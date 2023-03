Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

20 Unfälle mit Verletzten hat es im Jahr 2018 in Limburgerhof gegeben. In 13 Fällen waren Autos und Fahrradfahrer daran beteiligt. Das kann so nicht weiter gehen, finden Grüne und SPD und haben daher in einem gemeinsamen Antrag 16 Stellen im Ort beschrieben, an denen sie Handlungsbedarf sehen.

Dass die Antragsteller das Rad dabei nicht neu erfunden haben, wurde in der Diskussion im Gemeinderat klar, doch sie haben Bewegung in die Sache gebracht. „Wir wollen, dass jeder zügig und