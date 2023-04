Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf eine Reise durch 75 Jahre deutsche Geschichte hat die Autorin Juliane Breinl die fünften Klassen am Paul-von-Denis-Gymnasium genommen.

Wie kam es eigentlich damals zur Teilung Deutschlands? Was war in der DDR anders als in der Bundesrepublik? Und warum sind die beiden Länder heute wieder eins? Fragen wie diese beantwortet die Autorin Juliane