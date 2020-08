Feiern ist gerade nicht drin. Zumindest große Feste wie die Dorfkerwen sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Damit die Wochenenden, an denen die Dorffeste eigentlich steigen sollten, nicht so traurig werden, gibt es kreative Ideen. Die Böhler können sich am Sonntag von 11 bis 12 Uhr ihre Kerwedudd erwerben. Bürgermeister Peter Christ höchstpersönlich stellt sich in die Ortsmitte und verkauft die guten Gaben. In der Dutt ist alles, was es für eine gute Schorle und ein bisschen Kirmesgefühl braucht. Gedichtet hat auch noch jemand – einen Werbeslogan. Eine Kerwedudd ist halt etwas ganz besonderes:

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Böhl-Iggelheim,

in diesem Jahr wird keine Kerwe sein.

Für uns alle ist das ein Graus,

bitte hängt dennoch Eure Fahnen raus.

Einen kleinen Trost soll Euch spenden,

die Böhl-Iggelheimer „Kerwedudd“ zu verwenden.

Erhalten könnt Ihr sie,

jeweils am Kerwesonntag in aller Früh.

Drum seid nicht traurig über die aktuellen Zustände,

dann feiern wir halt „Dehäm in de eigene vier Wänd“.