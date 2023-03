Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über Annalena Baerbocks Kandidatur fürs Kanzleramt wird viel debattiert. Das mediale Interesse ist groß. War sie schon in jeder Talkshow? Doch was hält die Basis hier vor Ort von der grünen Kanzlerkandidatin? Mit dem Fraktionschef der Grünen im Rhein-Pfalz-Kreis, Elias Weinacht, haben wir über Elternschaft und Qualifikation, Krisengipfel und Kindergeburtstage und selbstverständlich das Klima diskutiert – bei den Grünen und in der Welt.

Herr Weinacht, wählen Sie bei der Bundestagswahl die Grünen?

(lacht) Ja. Definitiv. Es gibt keine andere Wahl!

Okay. Ich frage ja nur, weil sich an Annalena Baerbock die Geister scheiden. Die einen freuen sich, dass sich eine junge Frau das Kanzleramt zutraut, die anderen trauen es ihr schlicht nicht zu.

Man