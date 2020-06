Am Sonntag, 28. Juni, um 11 Uhr spielt im Hof der Musikschule „Music für fun“, Heiligensteiner Straße 16, in Römerberg das Skylark String Trio. Das Programm umasst vielfältige Musikstile, von klassischen „All Time Favourites“ über manchmal schmachtende, manchmal schmissigen Walzermelodien bis hin zu ungarischem Csardas und sogar Swing Musik.

Das Skylark String Trio setzt sich aus folgenden Künstlern zusammen: Der Violinist Stefan Beshan aus der Republik Moldau ging als Sieger vieler internationalre Wettbewerbe hervor erhielt mannigfaltige Stipendien und wirkte als Solist und Konzertmeister in ganz Europa und Japan. Die zweite Violine spielt Assel Beshan aus Kirgistan, Tochter des Konzeptmeisters das Radio Sinfonieorchesters Kirgistan schloss ihr Studium in Kasachstan mit Auszeichnung ab und arbeitete unter anderem im Kasachstan Symphonic Orchestra und in Indien in Mumbai im National Sinfonieorchestra of India. Begleitet werden die beiden von Christoph Stadtler an der Konzertgitarre, einem der gefragtesten Gitarristen auf Bühnen und in Orchestergräbe des süddeutschen Raumes mit inzwischen mehr als 8000 Auftritten weltweit.

Anmeldung ist nötig unter Telefon 06232 8063.