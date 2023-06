Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Haus-Hof-Bauweise in der Schifferstadter Innenstadt soll erhalten bleiben. Die Stadt will nun regeln, wie Dächer, Fassaden und auch Tore auszusehen haben. Neubauten sollen sich ins historische Bild einfügen – aber können durchaus an den modernen Wohnbedarf angepasst werden.

Haus, Hoftor, Haus, Hoftor. Das alles direkt an der Straße. Und im hinteren Bereich ein großer Garten. Das typische Bild einer ländlichen Kleinstadt und Bauerngemeinde ist noch