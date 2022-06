Ein Klimaschutzkonzept dient als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzaktivitäten in einem Ort, einer Gemeinde oder Stadt. Es soll den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der Kommune verankern. Hierzu sind Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in Politik und Verwaltung festzulegen, Bürger und relevante Akteursgruppen einzubinden. Das Konzept zeigt auf, welche technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten bestehen, um etwa Treibhausgase zu mindern und legt entsprechende Ziele fest. Weiterhin beinhaltet das Klimaschutzkonzept einen Katalog, was alles gemacht werden kann, um CO 2 einzusparen. Möglichkeiten werden in Expertengesprächen mit den Bürgermeistern oder auch in Veranstaltungen mit Bürgern ermittelt. Die Inhalte konzentrieren sich auf konkrete lokale Besonderheiten der Kommunen und sollen dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.