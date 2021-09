Mit einer Kartoffel, die aussieht wie ein Schweinchen, bewirbt sich Kornelia Chmelik um einen Preis bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade. Die 56-Jährige wohnt im rheinhessischen Monsheim und betreibt mit ihrem Mann Arno den Kiosk gegenüber der DLRG im Speyerer Binsfeld.

Dorthin hat ihr ein Gast – ein Landwirt – die kleine Kartoffel gebracht, die er auf einem Acker gefunden habe. „Wir finden sie beide witzig“, sagt Kornelia Chmelik, die selbst keinen Garten hat. Die Kartoffel, die wegen ihrer rosa Farbe und den Blättern einem kleinen Schweinchen mit Ringelschwanz ähnelt, steht nun vorne an ihrem Kiosk, damit sie jeder sehen kann.

Den Kiosk betreiben Kornelia Chmelik und ihr 62-jähriger Mann Arno seit 13 Jahren. Sie seien durch eine Anzeige in ihrer Heimatzeitung darauf aufmerksam geworden, weil ihr Vorgänger aus Worms gewesen sei, sagt die 56-Jährige. Dieses Jahr durften sie wegen der Corona-Pandemie erst zum 29. Mai öffnen. „Vorher Essen zum Mitnehmen anzubieten, hat sich nicht gelohnt, weil man unseren Kiosk schlecht mit dem Auto anfahren kann“, erklärt Kornelia Chmelik.

Das ist jedoch das, was die Stammgäste und Chmelik selbst an der Lage des Kiosk schätzen – mitten in der Natur zwischen den Binsfeld-Seen. Zurzeit bewirte sie viele Urlauber mit Speisen wie Schnitzel, Gulasch, Fisch und Salat. Sie übernachteten im nahegelegenen Binshof-Hotel und kämen aus Bayern, der Eifel oder Österreich, sagt Chmelik. Mit ihren Stammgästen ist sie sogar teilweise freundschaftlich verbunden. Nun hofft die 56-Jährige auf einen schönen Herbst, damit die Gäste weiterhin draußen sitzen können. Ihr Kiosk schließt – je nach Wetter – meistens zum 1. November.

Gartenolympiade

Egal ob lange Bohnen, riesige Kürbisse oder schwere Zitronen – bei der RHEINPFALZ-Gartenolympiade mit den Kategorien „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“ ist alles möglich. Wer mitmachen möchte, meldet sich unter 06232 130742 oder per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de. Die Sieger werden im November gekürt und bekommen ein RHEINPFALZ-Überraschungspaket. Für die Erstplatzierten jeder Kategorie – „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“ – gibt es noch einen Gartencenter-Gutschein.