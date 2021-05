Bei einer Rad-Rätselrallye und in der Walderholung können Kinder mit ihren Familien die Pfingstferien verbringen. Weil das reguläre Programm der Jugendförderung (Jufö) in Speyer Corona-bedingt ausfallen muss, hat das Team für den Zeitraum vom 24. Mai bis 2. Juni ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt. Unter dem Motto „Just 4 fun! Familienerlebnis in der Walderholung“ können eine Familie beziehungsweise ein Haushalt die Walderholung zwischen 10 und 18 Uhr für die Dauer von je 90 Minuten nutzen. Spielmaterialien wie „Enten angeln“, Dosenwerfen oder Tischtennis sowie eine Seilbahn, eine große Rutsche oder eines der Kettcars, mit denen die Walderholung und das umliegende Gelände erkundet werden können, stehen laut einer Pressemitteilung der Stadt Speyer zur Verfügung – ebenso das Bungee-Trampolin. Der Eintritt kostet zehn Euro, eine Buchung vorab unter www.jufö.de ist möglich.

Zusammen mit der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit (Juz) Römerberg-Dudenhofen hat das Team der Jufö außerdem eine Rad-Rätselrallye bis 6. Juni vorbereitet. Laut Mitteilung gibt es eine kurze und eine lange Strecke mit jeweils mehreren Einstiegsstellen. Benötigt wird ein Smartphone, mit dem QR-Codes gescannt werden müssen, die zur jeweils nächsten Station führen. Die Antworten des Rätsels können an tina.schaefer@stadt-speyer.de oder an hans.nord@vgrd.de unter Angabe von Name, Adresse und Alter mit dem Betreff „Rad-Rallye“ bis zum 7. Juni eingesendet werden. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost. Die Auflösung kann ab 9. Juni heruntergeladen werden.