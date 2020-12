Wegen des Infektionsrisikos haben die Vertreter der beiden Volkskirchen im Frankenthaler Umland die Weihnachtsgottesdienste als Zusammenkunft der Gläubigen abgesagt. Was nicht heißt, dass Katholiken und Protestanten ihr Bedürfnis nach Religion und Gebet aufgeben müssen. Außer in Heßheim und Beindersheim gibt es noch in anderen Orten Alternativen an den Feiertagen. Ein Überblick.

„Die Krippe Jesu als Brennpunkt aller Liebe darf nicht zum Hotspot für Corona werden“, begründet der protestantische Pfarrer Ralf Hettmannsperger, warum in Bobenheim-Roxheim keine Feiern stattfinden. Die Alternative: Ein Weihnachtsgottesdienst in der örtlichen Kirche wurde aufgezeichnet und kann über einen Link auf der Homepage der Kirchengemeinde abgerufen werden. Für eine Hausandacht an Heiligabend sei ein Text erstellt worden, und die Familien der beiden Kindertagesstätten hätten ein Angebot mit Bildern und Basteleien erhalten. Außerdem sei allen über 80-Jährigen – 380 an der Zahl – ein telefonischer Gruß übermittelt worden, so Hettmannsperger. Die Kirche soll an den Weihnachtstagen von etwa 10 bis 18 Uhr offen stehen, falls jemand einkehren und den geschmückten Weihnachtsbaum anschauen möchte.

Die Pfarrei Heiliger Petrus wollte eigentlich Präsenzgottesdienste feiern, hat es sich am Montagabend aber anders überlegt. Damit ist es den Katholiken in Bobenheim-Roxheim, Heßheim, Beindersheim, Groß- und Kleinniedesheim, Heuchelheim und Gerolsheim nicht möglich, Weihnachten in einer der fünf Kirchen der Großpfarrei zu feiern. Die Gottesdienste, die Hary und sein Kollege Michael Baldauf alleine vor der Kamera zelebrieren, können im Livestream verfolgt werden: an Heiligabend, 17 Uhr, aus Roxheim und 19 Uhr aus Heßheim sowie am ersten Weihnachtstag um 10.30 Uhr aus Roxheim und am zweiten Feiertag um 10.30 Uhr aus Heßheim. Um Heiligabend daheim feiern zu können, hat die Pfarrei eine Andacht mit Weihnachtsliedern erstellt, die auf der Homepage der Pfarrei zu finden ist.

Am 25. Dezember geben die Pfadfinder nach Angaben von Pfarrer Hary das Friedenslicht in der Roxheimer Kirche und am 26. Dezember in Bobenheim ab, jeweils zwischen 15 und 17 Uhr. Besucher bringen eine Laterne mit oder kaufen vor Ort eine Kerze. Mit dem Geld wird das Projekt „Schwester Damiana“ der Pfadfinder unterstützt. Ab 4. Januar soll es laut Hary eine fünftägige „Krippentour“ via Livestream geben, um die Mühen der ehrenamtlichen zu würdigen, die in den fünf Kirchen Weihnachtskrippen aufgebaut und gestaltet haben.

Andachtstexte an der Kirchentür

„Kirche am Küchentisch“ heißt ein geistliches Angebot der Protestantischen Kirchengemeinde Heuchelheim-Niedesheim. Die Andachten hätten bereits im ersten Lockdown großen Anklang gefunden, berichtet Pfarrerin Sabine Tarasinski. Sie habe sogar Rückmeldungen aus England und Italien erhalten. Entweder digital oder in Papierform gebe es eine „kleine Weihnachtsfeier mit Kindern zu Hause“ und eine „Weihnachtsandacht daheim.“ Die Texte seien unter anderem an den Türen der Kirchen in Heuchelheim, Großniedesheim und Kleinniedesheim zu bekommen.

„Wir wollen die Gläubigen auf verschiedenen Ebenen erreichen“, sagt Pfarrerin Jutta Fang, die für die evangelischen Gemeinden in Dirmstein und Gerolsheim zuständig ist. „Geistige Nahrung“ gibt es dort in Form von Gedichten, religiösen Impulsen und Predigten unter der Telefonnummer 06238 920651. Neben dem Adventskalender und Online-Gottesdiensten seien auf dem Youtube-Kanal des Pfarramts Dirmstein ein Krippenspiel und die Weihnachtsgeschichte zu finden.

Auf Anweisung des Bistums Speyer werden in der Pfarrei Heilige Elisabeth Grünstadt und ihren Gemeinden bis 10. Januar ebenfalls keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert. Damit entfallen die geplanten katholischen Messen in Dirmstein und Laumersheim. Im Livestream auf Youtube können laut Pfarramt nur die Jahresschlussfeier an Silvester, 17 Uhr, und der Sonntagsgottesdienst am 10. Januar, 10.30 Uhr, verfolgt werden. Nach Angaben von Pfarrer Alfred Müller haben Ehrenamtliche eine Wort-Gottes-Feier als Podcast für das Dirmsteiner Seniorenheim zusammengestellt.

Licht von Bethlehem zum Abholen

Die Protestanten in Großkarlbach und Laumerheim können Pfarrer Rüdiger Schellhaas-Eberle zufolge an Heiligabend in die von 16 bis 17 Uhr geöffneten Kirchen kommen, um sich das Licht von Bethlehem abzuholen. Um 18 Uhr läuten die Glocken. Offen sind die Kirchen noch zu den ursprünglich geplanten Gottesdienstzeiten: in Großkarlbach am 25. Dezember und in Laumersheim am 26. Dezember, jeweils 10 bis 11 Uhr.

Relativ kurzfristig hat sich auch das Presbyterium in Lambsheim für eine Absage der Weihnachtsgottesdienste entschieden. „Es war daher kaum zu schaffen, noch andere Angebote zu entwickeln“, bedauert Pfarrerin Vera Ettinger. Zumindest Hausandachten für Heiligabend würden verteilt. Interessenten könnten sich beim Pfarramt unter Telefon 06233 50137 melden. Die zur Pfarrei Heiliger Antonius von Padua Maxdorf gehörenden Lambsheimer Katholiken müssen ebenfalls auf Präsenzgottesdienste verzichten und sich vermutlich mit dem vorher schon geplanten Livestream der Christmette an Heiligabend um 22 Uhr aus Maxdorf begnügen.