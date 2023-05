Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was bringen die Geschwindigkeitsmesstafeln, die viele Kommunen an Ortseingängen und anderen neuralgischen Stellen anbringen? Der Heuchelheimer Beigeordnete Torben Klink (FWG) findet, mit Bezug auf die Statistik, die Anzeigetafeln hätten sich gelohnt.

Heuchelheim hat ein mobiles Messgerät, das an verschiedenen Stellen im Ort eingesetzt wird. Im Herbst 2019 war an der Zufahrt von der Bahnhofstraße in den Eckbachring gemessen worden und dieses