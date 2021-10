Otterstadt hätte 2020 sein 1000-jähriges Bestehen gefeiert. Wegen der Pandemie mussten rund 100 geplante Veranstaltungen abgesagt werden. Nach Angaben von Günther Pfadt, der sich um die Veranstaltungsreihen „Senioren aktiv“ und „Kulturtupfer“ kümmert, soll in den kommenden ein bis drei Jahren allen Künstlern, denen ein Gastspiel versprochen wurde, ein solches in Otterstadt ermöglicht werden. Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) deutete an, dass eine zentrale Jubiläumsfeier nächsten Sommer in das Karpfenfest integriert werden könnte. Die Kerwe soll mit dem Stickelspitzergelage stattfinden. Alles sei jedoch abhängig vom Pandemieverlauf, da die Ortsgemeinde als Veranstalter kein Risiko eingehen möchte.