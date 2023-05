Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Affäre um den Mechtersheimer Wall dürfte den Ort noch länger beschäftigen. Neben der Schuldfrage ist zu klären, wie es weitergeht

Der Ärger über das, was nach dem Starkregenereignis in Mechtersheim geschah, ist immer noch groß, wie sich in der jüngsten Bauausschusssitzung zeigte. Und auch im Rechnungsprüfungsausschuss,