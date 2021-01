Fasnacht und keiner geht hin? Stimmt. Zumindest für das Jahr 2021. Das heißt nicht, dass es keine Alternativen gibt. Echte Faschingsnasen wissen, wie sie Gott Jokus aus der Reserve locken. Beim Karnevalverein Uno Waldsee lautet die Devise: „Dehäm gucke“.

Eigentlich klingt das ganz schlicht. Ist es auch. Oder besser: Das Zuschauen vom heimischen Sofa aus ist in jedem Fall bequem. Bei der Vorbereitung der Narrensause für zu Hause haben es sich die Verantwortlichen der Uno aber mitnichten leicht gemacht. Im Kopf von Präsident Klaus Krieg fing alles an. „Als die Absage der Kampagne im August feststand, kam mir die Idee“, berichtet er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Welche? Nun: An den vorgesehenen fünf Prunksitzungstagen 2021 sollten Fasnachtsfreunde was zu Lachen und zum Bejubeln haben, nur eben nicht in der Kulturhalle, sondern in den eigenen vier Wänden. Zupass kam, dass der Verein zwei Jahre zuvor dafür gesorgt hatte, Material aus den vergangenen 30 Sitzungsjahren zu digitalisieren.

Ralf Krug wurde zum Mann der Stunde. „Er ist bei uns für Internet, Facebook und die Uno-App zuständig“, erklärt Krieg. Bevor der Präsident mit seinem Geistesblitz in die entscheidende Runde ging, ließ er sich von Krug erst die Umsetzbarkeit bestätigen. Die Antwort des Technikfachmanns: „Kä Problem, krigge mer hie.“ Vize Rüdiger Keller war direkt begeistert, die skeptische Mary Giorgi ließ sich von den Mitgliedern ihres Vergnügungsausschusses ebenfalls überzeugen und so stand der praktischen Umsetzung nichts mehr im Wege.

1083 Minuten Filmmaterial

„In der Lockdown-freien Zeit haben wir uns im kleinen Kreis achtmal getroffen“, resümiert Krieg. Die Aufgabe: aus drei Jahrzehnten Uno-Fasnacht Material für fünf Sitzungen aussuchen. „Das war eine Sauarbeit“, erinnert sich Krieg. Bis spät in die Nacht seien sämtliche Sitzungen durchgeackert worden. Bei der Auswahl wurde laut Krieg Wert auf Abwechslung gelegt: „Es sollten auch Aktive zum Zug kommen, die in den Anfangsjahren aufgetreten sind und später nicht mehr.“

Ralf Krug schnitt die ausgewählten Passagen neu zusammen, damit sie später zum beabsichtigten Zeitpunkt im Internet auf der Plattform Youtube abgerufen werden können. Wichtig war dem Präsidenten, die öffentlichen Beiträge jeweils nur 24 Stunden verfügbar zu halten.

520 Programmpunkte hat die Uno in 30 Jahren auf die Bühne gebracht. 157 Beiträge sind von der kleinen Runde ausgewählt worden. Die fünf Filme sind chronologisch gestaffelt: Mit Auftritten von 1987 bis 1993 geht’s am 22. Januar, 19.33 Uhr (Freischaltung: 19.15 Uhr), los. Es folgen die Jahre 1994 bis 1999 (23. Januar), 2000 bis 2005 (29. Januar), 2006 bis 2011 (30. Januar) und 2012 bis 2018 (6. Februar). „Insgesamt haben wir Filmmaterial für 1083 Minuten“, sagt Krieg.

Obgleich die Vorbereitungen eine Menge Zeit gekostet haben, sind alle Beteiligten froh, auch im Corona-Jahr Faschingsstimmung verbreiten zu dürfen. „Es hat riesig Spaß gemacht“, verrät Krieg. Den garantiert die Uno-Crew schon jetzt auch den Zuschauern.

„Dehäm-guck-Dutt“

Wer zuhause Fasnacht feiert, soll nicht Durst und Hunger leiden. Deshalb hat die Uno nicht nur fünf Sitzungen auf den Weg gebracht, sondern auch noch „Dehäm-guck-Dutte“ geschnürt – keineswegs virtuell, sondern zur praktischen Anwendung. Die Stofftaschen mit Uno-Logo gibt es in den Varianten Wein und Bier. In der Wein-Edition sind eine Flasche Forster Riesling, eine Flasche Wasser, ein Uno-Dubbeglas, eine Dosenwurst vom Wurstwerk Krieger und ein Brot von der Konditorei Christmann zu finden. In der Bier-Ausgabe gibt’s statt Rebensaft sechs 0,33er-Flaschen Kellerbier von Mayer Bräu und das entsprechende Uno-Bierglas dazu. Eine „Dutt“ kostet 18 Euro. Wer will, kann für sechs Euro zudem eine Mettbowl (500 Gramm Schweinemett) ordern.

Die Pakete können per E-Mail (dutt@kv-uno-Waldsee.de) oder telefonisch (06235 53752) bis vier Tage vor den Sitzungsterminen bestellt werden unter Angabe von Name, Anzahl und Inhalt der Tüten und Sendetermin. Abgeholt werden kann die Verpflegung dann am 22. Januar, 29. Januar und 6. Februar, jeweils 14 bis 17 Uhr, in der Narrhalla.xsm

Im Netz

Die Playlist der Sitzungen ist an den jeweiligen Tagen abrufbar unter youtube.kv-uno-waldsee.de. Die Uno Waldsee freut sich über Zusendungen von Fotos kostümierter Menschen aus den heimischen Wohnzimmern an den Sitzungsabenden unter Bilder@kv-uno-waldsee.de. Diese werden auf der Homepage veröffentlicht. Direkt gepostet werden können die Bilder zudem auf der Facebook-Seite.