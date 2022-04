Der Rheinhauptdeich zwischen Kollerstraße und Reffenthal verfügt über eine Höhenreserve zwischen 15 und 30 Zentimetern, wenn am Pegel Speyer ein Hochwasser mit 9,20 Metern eintritt. Damit wird alle 120 bis 130 Jahre gerechnet. Die Rheinanlieger haben sich jedoch auf eine Höhenreserve von 80 Zentimetern geeinigt, weshalb der Deich ausgebaut werden soll. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd will das Schutzwerk nicht auf der derzeitigen Linie ertüchtigen, sondern etwas entfernt entlang des Wiesenwegs neu bauen. Dagegen klagen aber Landwirte und die Ortsgemeinde Otterstadt. Sie argumentieren mit dem Wertverlust der Äcker und befürchten eine verschärfte Druckwasserproblematik. Die SGD beruft sich bei ihren Plänen auf das Bundesnaturschutzgesetz, nach dem der Neubau dem Ausbau an der derzeitigen Stelle vorgezogen werden muss. Grund sind schützenswerte Pflanzen auf dem alten Deich. Die Gemeinde schlägt vor, die Situation für die Pflanzen im Fall einer Erhöhung nachträglich zu verbessern. Die SGD folgt diesem Vorschlag jedoch nicht, weil dann die Umweltverbände dagegen klagen könnten.