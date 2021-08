Sie sind noch immer unter uns, die sogenannten Corona-Helden. Ein Politiker hat deshalb Menschen gesucht, die in der Krise außergewöhnlichen Einsatz zeigen. Daniela Lahdo ist eine davon. Nun gab es eine kleine Anerkennung dafür. Gerechnet hat die Neuhofenerin damit aber nicht.

Ende April klingelte es an der Haustür der von Daniela Lahdo, eine Dame mit Mundschutz stand da und übergab der 32-Jährigen freundlich lächelnd einen Blumenstrauß mit einem Kuvert. Völlig überrascht las die junge Frau, dass sie von einer Bürgerin oder einem Bürger für diese Auszeichnung vorgeschlagen worden war. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes aus Ludwigshafen hatte dazu aufgerufen, sogenannte Corona-Helden vorzuschlagen, Menschen also, die in der Krise Großes leisten. Bis heute weiß Lahdo nicht, wer sie nominiert hat, gefreut hat sie sich über das Dankeschön deshalb allerdings nicht minder.

Angefangen hatte es mit einer Anzeige im Amtsblatt, in der Menschen gesucht wurden, die bereit waren, für ältere Mitbürger, die somit zur Risikogruppe zählen, einzukaufen und Botengänge zu übernehmen. Zwei Haushalte wurden Lahdo vermittelt. Inzwischen sind die gewünschten Einkäufe oder Postwege weniger geworden, dennoch telefoniert sie noch immer jede Woche mit ihren drei Kontaktpersonen. Alle schätzen diese neugewonnene Verbindung. „Eine der beiden Damen kann sogar mit dem Internet umgehen. Sie chattet per Videobotschaft mit ihrer Tochter, und das mit über 80 Jahren“, freut sich Lahdo. Sie selbst habe da nur ein paar kleine Handgriffe erklären müssen, erzählt sie.

Eigentlich war ein bisschen was zum Jubiläum geplant

Ihre Hip-Hop-Tanzschule in Neuhofen musste, wie so viele andere Betriebe, von heute auf morgen geschlossen werden, „das war schon hart,“ gibt die Tänzerin mit einem abgeschlossenen Tourismusstudium zu. Seit 2015 kommen mehrere Gruppen von Kindern und Jugendlichen in die in Grün- und Blautönen gestalteten Räume. Zum fünften Geburtstag ihrer Tanzschule hatte Lahdo für einen kleinen Jahrmarkt geplant, für Oktober war ein Musical vorgesehen – alles abgesagt.

Bis heute könne sie, bedingt durch die ständige Bewegung der Tänzer, maximal fünf bis zehn Schüler unterrichten, sagt Lahdo. In den meisten Kursen sind allerdings mindestens 20 Teilnehmer. Wer Dany, wie sie von allen genannt wird, kennt, der weiß aber auch, dass sie eine der ersten war, die per Telefon, E-Mail und Whatsapp Kontakt mit ihren Schülern aufgenommen hat. Seither gibt sie jede Woche neue „Moves“, also Tanzschritte, weiter und ermuntert die Kinder, auch ihr die Ergebnisse des heimischen Trainings zu übermitteln. „Ich musste so viel gut zureden, weil die Hemmschwelle, sich dabei filmen zu lassen, schier unüberwindlich schien“, erinnert sie sich, „einige wenige haben mir bis heute keine geschickt“, bedauert sie. Dabei sollten die Schüler das Rampenlicht eigentlich gewohnt sein, denn zahlreiche Urkunden an der Wand der Tanzschule zeugen von den Erfolgen bei Wettkämpfen.

Hofft auf Mithilfe der Ortsgemeinde

Bis nach den Sommerferien versucht Lahdo, ihre Schüler noch mit zusätzlichen Konditionsvideos und einer wöchentlich wechselnden Challenge bei der Stange zu halten, Erfahrung dazu hat sie bei ihrem nebenberuflichen Standbein als Fitnesstrainerin gesammelt. Aber nach den Ferien müsse eine andere Lösung her, „die persönliche Präsenz, das gegenseitige Feedback fehlt einfach“, sagt sie. Zumal es ein vielfaches an Aufwand bedeute, das Ganze aufzunehmen und die zurückgesendeten Videos zu sichten. Sie hofft ein wenig auf die Mithilfe der Ortsgemeinde Neuhofen, womöglich findet sich ein freies Zeitfenster zum Training auf dem Sportplatz. Dass die Schulen und Vereine dabei Vorrang haben, ist ihr aber natürlich bewusst.

Dass sie als Corona-Heldin vorgeschlagen wurde – vielleicht war es ein Dankeschön für den Einkaufsdienst, vermutet die junge Frau. Vielleicht aber auch eine Anerkennung für ihr Engagement bei den Kindern und Jugendlichen. Nicht umsonst lautet der Leitspruch der Tanzschule: „One Love, one Family“, was übersetzt bedeutet: eine Liebe, eine Familie.