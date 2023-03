Wird es weitere neue Gewerbeflächen in Dannstadt-Ost geben? Ob der zweite Bauabschnitt erschlossen werden kann, sollte ein neues Artenschutzgutachten klären. Dieses wird nun aber unterschiedlich interpretiert. Und damit steht auch eine Straße auf der Kippe, die den Ort vom Verkehr entlasten soll.

Die Erweiterung des Gewerbegebiets Dannstadt-Ost ist eines der wichtigsten und teuersten Projekte der Kommune. Es soll Firmen und damit künftigen Gewerbesteuer-Zahlern die Ansiedlung ermöglichen und durch den Verkauf der Grundstücke sowie eben zusätzliche Steuereinnahmen Geld in die klamme Gemeindekasse spülen. Zugleich soll die geplante Erschließungsstraße, die am Ortsrand verläuft, als zweite Verkehrsachse dienen und vor allem die stark befahrene Hauptstraße vom Verkehr entlasten. Der erste Bauabschnitt ist inzwischen fertig. Ob der zweite jemals verwirklicht wird, erscheint momentan fraglicher denn je.

Zuletzt hatten die Genehmigungsbehörden im Frühjahr 2022 einen Baustopp verhängt und für den Bereich des Pappelwäldchens samt Umgebung ein neues Artenschutzgutachten samt Biotop-Kartierung gefordert. Das liegt seit August vor, die Ergebnisse hat Sachbearbeiter Emil Gau von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim nun in der jüngsten Ratssitzung vorgestellt. Demnach genießen fünf der acht Biotope Schutzstatus.

Bussard und Star sind da

Die Experten, die über mehrere Monate verteilt immer wieder vor Ort waren, haben schützenswerte Pflanzen und Tiere festgestellt, darunter den Horst eines Mäusebussards, eine Starenkolonie sowie Vorkommen von Stockente und Teichhuhn. Daneben haben sie 18 weitere Vogelarten entdeckt, deren Bestand derzeit allerdings nicht als gefährdet gilt. Ihr Fazit: Die Straße kann gebaut werden, solange die Gemeinde mehrere „Vermeidungsmaßnahmen“ trifft. Der Teich muss zum Beispiel erhalten bleiben und darf nicht in ein Regenrückhaltebecken umgewandelt werden, wie es der seit 2006 rechtskräftige Bebauungsplan vorsieht.

Ralf Klein (Grüne) zufolge belegt das Gutachten, dass das Gelände mehr Potenzial hat als vermutet. Er kritisierte aber, dass sich die Untersuchung ausschließlich auf den Bau der Erschließungsstraße konzentriert und ausklammert, dass durch die folgenden Firmenansiedlungen noch viel mehr Flächen verloren gehen. Übrig bleibe einzig das Pappelwäldchen, das als Biotop aber nicht mehr funktioniere, weil den darin lebenden Tieren die umliegenden Jagdreviere und Futterquellen wegfielen. „Aufgrund der Erkenntnisse verbietet sich jegliche Bebauung“, folgerte er.

Das Gegenteil las Rainer Keck (CDU) aus der Expertise heraus. Sie habe intensiv geprüft, ob der Weiterbau der Straße von der verlängerten Angelstraße bis zum Münchhof untersagt werden muss. „Dem Vollzug des Bebauungsplans stehen keine Verbotstatbestände gemäß Paragraf 44 Bundesnaturschutzgesetz entgegen“, hob er hervor. Der zweite Bauabschnitt zeige den Zielkonflikt zwischen dem berechtigten Schutz der Natur und dem berechtigten Schutz der Menschen, etwa vor Verkehrslärm. Hier sei sorgfältiges Abwägen nötig. Der Bau der Erschließungsstraße könne durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. Zumal dabei eher minderwertige Baumarten wie Erlen und Pappeln durch hochwertige wie Eichen, Ulmen und Eschen ersetzt würden.

Keck räumte zwar ein, dass in dem Waldstück, das gerodet werden soll, auch einige Eichen stehen. Die hätten aber schon beim Erstellen des Bebauungsplans dort gestanden, sich seitdem nicht wesentlich verändert und damals keinen Grund dargestellt, das Projekt abzulehnen. Den Behörden warf er vor, mit zweierlei Maß zu messen: „Im Gräberfeld sind dieses und vergangenes Jahr insgesamt 24 gesunde, viel ältere Eichen gefällt worden, um zu verhindern, dass dort ein Wald entsteht. Das ist kein Witz!“, erklärte er. Darüber hinaus gab der Christdemokrat zu bedenken, dass auf der Hauptstraße bereits in mehreren Abschnitten Tempo 30 eingeführt werden musste, um die Anwohner vor dem zu hohen Lärmpegel durch den Verkehr zu schützen. „Uns liegen Informationen vor, dass die Grenzwerte wegen des gestiegenen Verkehrsaufkommens erneut überschritten werden“, wies er auf den Handlungsbedarf hin. Seine Fraktion erwarte nun den zügigen Weiterbau der Erschließungsstraße, da das Waldstück laut Artenschutzgutachten nicht erhaltenswert sei und die Hauptstraße endlich entlastet werden müsse. Was dort im Ort verkehrstechnisch passiere, sei schlimm, ergänzte Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU). Sie sehne die Entlastungsstraße herbei.

Dem schloss sich Uwe Schölles (SPD) an. Die Situation auf den innerörtlichen Landesstraßen – wie der Hauptstraße – sei unerträglich. Eine Entlastung lasse sich nur mit der durchgängigen Ortsrandstraße erreichen, zumal diese auch Grundlage für das beantragte Lkw-Durchfahrtsverbot sei. Denn für ein derartiges Verbot müsse es im Dorf eine alternative Route geben.

Dem widersprachen die Grünen. Es sei problemlos möglich, den Ort über die angrenzenden Autobahnen und Landesstraßen zu umfahren. Das funktioniere aktuell problemlos, während die L454 nach Schifferstadt gesperrt ist, und habe sehr gut funktioniert, als die Hauptstraße von 2007 bis 2009 ausgebaut wurde. Der Schwerlastverkehr sei deutlich gesunken, ohne in benachbarte Gemeinden auszuweichen, sagte Klein.

Weitere Gespräche nötig

Darüber hinaus hat der Grünen-Vertreter nachgehakt, ob sich die Verwaltung inzwischen mit Vogelkundlern austauscht, allen voran den Betreibern der Internet-Portale Ornitho und Artenfinder. Dazu erklärt Bauabteilungsleiterin Annette Roos-Seidenspinner: „Wir versuchen seit Wochen, einen Behördenzugang zu deren Seiten und Karten mit konkreten Standorten zu bekommen, erhalten aber keinerlei Rückmeldung von den genannten Ansprechpartnern.“ Deren stattdessen in den Medien geäußerte Kritik an der Verwaltung sei nicht zuletzt deshalb unfair. Zum Artenschutzgutachten merkte sie an, dass die Untere Naturschutzbehörde dieses vor allem verlangt habe, um sich einen aktuellen Überblick zu verschaffen, was es in dem fraglichen Gebiet an schützenswerten Arten gibt.

Nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Winkelmann wird es nun weitere Gespräche mit der Unteren und Oberen Naturschutzbehörde über den zweiten Bauabschnitt geben. Danach komme das Thema Gewerbegebiet und Entlastungsstraße wieder auf die Tagesordnung im Rat.