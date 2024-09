Es ist fast ein Jahr her, dass Aleksander Tykhykh die Ukraine als Kriegsflüchtling verlassen hat und mit Frau und Sohn in Deutschland gelandet ist. Kaum war er in Bobenheim-Roxheim angekommen, half er dem Sozialverein Kunterbunt, Fahrräder zu reparieren. Nun hat er dafür eine eigene Werkstatt – und hilft künftig auch Bürgern der Gemeinde mit ihrem Drahtesel.

Als die RHEINPFALZ Tykhykh im April zum ersten Mal besuchte, waren bereits rund 50 Fahrräder