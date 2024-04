Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. Mai ist das Schlösschen im Park in Limburgerhof fest in der Hand der Amateurfunker. Deutscher Burgentag heißt die Veranstaltung, bei der sich die Funker auch der Öffentlichkeit präsentieren. Daniel Mittendorf, Vorsitzender des Limburgerhofer Ortsverbands, spricht mit Christian Treptow über die Blaue Mauritius der Funker, eine Fuchsjagd ohne Tiere und darüber, warum man gerne Frauen am anderen Ende der Verbindung hat.

Herr Mittendorf, die Veranstaltung, an der Sie und Ihre Freunde teilnehmen, nennt sich Deutscher Burgentag. Aber gewandert wird an dem Tag nicht viel, oder?

(lacht) In unserem