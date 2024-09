Mit seinem neuen Programm „Ich hab mir gerade noch gefehlt“ ist der Kabarettist Daniel Helfrich am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Schifferstadt zu Gast. „Täuschend echt parodiert er sich selbst und weckt sogar optisch den Eindruck, Daniel Helfrich zu sein“, teilt der Veranstalter mit und spricht von einer „geistreichen Pseudo-Tribute-Show vom Meister des gehobenen Blödsinns“. Tickets gibt es für zehn Euro in der Stadtbücherei Schifferstadt.