Mit den aktuellen Fallzahlen legt das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Freitagmittag auch wieder einen Trendbericht vor. Der Fokus liegt dabei auf der Altersstruktur der Covid-19-Infizierten. Eine andere wichtige Aussage ist, dass es immer schwieriger wird, die Infektionsursache zu ermitteln.

Die Tabelle zeigt es deutlich: Kinder sind kaum betroffen. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts – sprich: im Kreis sowie den Städten Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer – haben sich bislang nur sieben Jungen und Mädchen unter fünf Jahren mit dem Coronavirus infiziert. Weitere sieben Fälle haben die Zuständigen in der Altersgruppe fünf bis 14 Jahre verzeichnet. Im nächsten Schritt geht es allerdings gleich über die Hunderter-Marke: Bei den 15- bis 34-Jährigen wurden 124 Männer und 86 Frauen positiv auf Corona getestet, bei der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen sind es 130 Männer und 113 Frauen, bei den 60- bis 79-Jährigen liegen Männer und Frauen gleichauf, es sind jeweils 44 Fälle. Dann gibt es noch die Gruppe der über 80-Jährigen: Hier wurden bislang 13 Fälle erfasst. „Der Überblick über die Altersstruktur der in unserem Zuständigkeitsbereich mit dem Coronavirus infizierten Personen zeigt deutlich, dass überwiegend Personen in den mittleren Altersgruppen betroffen sind“, fasst Alexander Weber die Zahlen zusammen. Er leitet beim Rhein-Pfalz-Kreis die Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz.

Es wird schwieriger die Infektionsursache zu ermitteln

In den meisten Fällen können die Leute zu Hause bleiben und dort gesund werden. Nur wenige müssen zur Behandlung ins Krankenhaus. Allerdings sind der Statistik zufolge sechs Patienten in Folge der Viruserkrankung gestorben. „In den Kliniken in unserem Zuständigkeitsbereich werden zurzeit 43 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt“, sagt Weber. Das sind neun weniger als noch vor einer Woche. Die 43 Personen stammen allerdings nicht alle aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts. Die Krankenhäuser nehmen auch Personen aus anderen Städten und Kreisen auf. Von den 43 Patienten befinden sich derzeit 21 auf der Intensivstation, 17 davon werden beatmet. „In der Regel sind die Schwererkrankten aus Risikogruppen“, sagt Weber.

Eine der Hauptaufgaben des Kreisgesundheitsamts bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist es laut Weber, die Infektionsketten zu unterbrechen und die Infektionsursache zu ermitteln. „Zu Beginn der Pandemie ist es uns immer gelungen, die Ursache zu ermitteln. Entweder waren es Reiserückkehrer aus Risikogebieten oder Personen, die Kontakte zu bestätigten Fällen hatten. Doch mittlerweile ist dies nicht mehr so möglich. Wir können zwar erfolgreich die Infektionsketten unterbrechen, aber die Erfolge bei der Ermittlung der Infektionsursachen werden weniger.“ Das bedeute, dass es in der Bevölkerung eine gewisse Dunkelziffer von Infizierten gibt, die andere anstecken können, ohne dies zu wissen. Zudem sei es bei dem Virus leider so, dass man schon vor Ausbruch der Erkrankung ansteckend ist. „Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass sich jeder Einzelne an die Kontaktbeschränkungen hält sowie die Abstands- und Hygieneregeln einhält. Hier kann jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten“, appelliert Weber. „Jetzt, wo es die ersten Lockerungen im Alltag gibt, ist dies umso wichtiger, damit es nicht – wie von einigen Virologen befürchtet – zum Ausbruch einer zweiten Welle kommt, die in ihrer Wucht die bisherige übertrifft.“

565 Fälle verzeichnet das Gesundheitsamt seit Beginn der Aufzeichnung. Davon gelten 343 als genesen.