Das 1400 Quadratmeter große Hauptdach der Waldsporthalle in Maxdorf ist marode und muss saniert werden. Die Planung solle zum Preis von knapp 68.500 Euro an ein Ingenieurbüro vergeben werden. Die Arbeiten an sich werden teurer.

Dass das Dach der Maxdorfer Waldsporthalle saniert werden muss, dem stimmten die Mitglieder des Verbandsgemeinderats zwar einhellig zu, und auch mit der Vergabe der Planung waren sie einhellig einverstanden