Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Bänke und ein Tisch am Bildstock in der Meckenheimer Straße am Ortseingang Rödersheim – dort, wo auch der Radweg nach Niederkirchen entlangführt – laden seit dem Wochenende zum Verweilen und Rasten ein.

Bei Tisch und Bänken am Bildstock handelt es sich um die erste von drei Sitzgruppen, die von der örtlichen CDU gestiftet und an den drei Ortseingängen Rödersheim-Gronaus