Die Initiative Regionalwert AG Pfalz startet am Donnerstag, 6. Januar, laut einer Mitteilung der Bürgerstiftung Pfalz eine Crowdfunding-Aktion auf der Internetseite der „Speyer Crowd“. Unter www.speyer-crowd.de sollen so bis 31. Januar 5000 Euro zusammenkommen. Mit dem Geld wollen die Initiatoren bei der Europäischen Union Fördermittel in Höhe von 150.000 Euro beantragen, um anschließend die Gründung einer „Regionalwert AG Pfalz“ finanzieren zu können. Ziel der Regionalwert AG, die es bereits in anderen Städten in Deutschland gibt, ist es, kleine und mittlere Bio-Betriebe, etwa Bauernhöfe, Lebensmittelproduzenten oder Gastronomen in der Region finanziell zu unterstützen. Dafür verkauft die AG Aktien. Unterstützer können bei der Speyer Crowd ab einem Betrag von zehn Euro für das Startkapital spenden und dafür eine Prämie bekommen. Die Stadtwerke Speyer (SWS) geben laut einer Pressemitteilung pro Spende zehn Euro dazu. Mehr Infos gibt es unter www.initiative-rwag-pfalz.de.