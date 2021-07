Sechs Schüler des Paul-von-Denis-Gymnasiums waren Mitte vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden – laut Schulleiterin Monika Kleinschnitger alles Sechstklässler. 84 Kinder befänden sich daher in Quarantäne. Doch es hatten sich zuvor wohl weitere Kinder angesteckt. Eine vom Gesundheitsamt veranlasste Reihentestung ergab, dass nun insgesamt 18 Schüler und Schülerinnen positiv getestet sind. Lehrer sind laut Kreisverwaltung nicht betroffen. Insgesamt sind dieser zufolge aktuell 62 Personen in Quarantäne und weitere 25 Personen in eigenverantwortlicher Kontaktreduktion. Der Inzidenzwert im Rhein-Pfalz-Kreis ist indes gestiegen, er liegt am Montag bei 15,5.