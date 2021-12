Auf dem Platz vor der TuRa-Gaststätte in Otterstadt soll am Dienstag ein Corona-Testzentrum eröffnen. Wie der Verein mitteilt, handelt es sich um ein Angebot von Fokus Lab und dessen Kooperationspartnerin Suna Buyruk. Suna Buyruk ist die Ehefrau von Cengiz Buyruk, dem Trainer der Aktivenmannschaft. Unter der Marke Fokus Lab sind im Internet privat betriebene Testzentren in verschiedenen rheinland-pfälzischen Gemeinden angekündigt. Geöffnet sei das Testzentrum auf dem verkehrsgünstig gelegenen Gelände sieben Tage die Woche jeweils von 7 bis 19 Uhr, teilt der Verein TuRa Otterstadt mit. Eine Anmeldung zum Testen sei nicht nötig, soll aber künftig auch über eine Internetseite möglich sein. Verbandsbürgermeister Patrick Fassott (SPD), Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) und Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) hätten sich positiv über die Initiative geäußert, die helfe, das Testangebot in Otterstadt zu erweitern, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Auch die TuRa-Vorsitzenden Rolf Zentgraf und Roland Müller sowie TuRa-Wirt Nico Sideridis begrüßen das Engagement von Suna Buyruk.