In Römerberg soll es ab Samstag ein regelmäßiges Corona-Schnelltest-Angebot des Deutschen Roten Kreuzes geben. Getestet wird laut Mitteilung des DRK immer samstags von 9 bis 12 Uhr im Haus am Lindenplatz in Mechtersheim und immer sonntags von 9 bis 12 Uhr im Zehnthaus in Berghausen. Geöffnet ist auch an Feiertagen, die auf einen Samstag oder Sonntag fallen. Getestet wird ohne Anmeldung. Auch ein kommerzieller Testanbieter will am Samstag offenbar an den Start gehen: in einer ehemaligen Tankstelle in Berghausen in der Germersheimer Straße 159. Über die Internetseite coronatestrlp.de können am Wochenende nachmittags und unter der Woche ganztägig Termine gebucht werden.