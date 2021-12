Corona greift um sich, 2G-plus wird immer mehr Voraussetzung, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Deshalb hat Maxdorfs Verbandsbürgermeister Paul Poje (CDU) entschieden, das Testangebot massiv auszuweiten. „Der Bedarf an Tests wird mit Ehrenamtlichen nicht mehr zu decken sein“, sagt er. Ab Sonntag, 5. Dezember, übernimmt ein Unternehmen die Federführung im Testzentrum, das die Verbandsgemeinde im Gebäude neben dem Maxdorfer Rathaus einrichtet. Dann wird täglich zwischen 15 und 21 Uhr getestet. Die Firma habe große Erfahrung mit Corona-Tests, unter anderem habe sie bei einem Handball-Spiel der Rhein-Neckar-Löwen in der Mannheimer SAP-Arena 10.000 Besucher vor dem Einlass getestet. „Das hat mich überzeugt“, sagt Poje. Damit der bisherige Plan nicht durcheinander gerät, wird die Teststelle am Freitag von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von 14 bis 16 Uhr noch einmal von Ehrenamtlichen betrieben.