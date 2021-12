An Weihnachten kommen Familien zusammen, trotz Corona. Ein Test ist mitunter Voraussetzung – er bietet aber auch einfach Sicherheit vor dem Kaffeekränzchen bei Oma. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es über die Feiertage viele Test-Möglichkeiten.

Ein Strich, keine zwei. 15 Minuten warten, dann ist das Ergebnis hoffentlich negativ. Nach einem Test feiert es sich womöglich unbeschwerter. In Zeiten von Corona muss man das wohl so sehen. Beim Weihnachtsbrunch im Restaurant ist ein Test für alle, die nicht geboostert sind, sogar vorgeschrieben. Und manch einer fühlt sich einfach wohler mit der Gewissheit, das Virus nicht in sich zu tragen, wenn er mit der Familie zu Besuch bei den Großeltern ist. Ist ja auch schnell gemacht: Stäbchen rein, sicher sein. Im Rhein-Pfalz-Kreis haben zahlreiche Teststellen über die Feiertage geöffnet. Manche sind kommerziell, aber oft sind es Ehrenamtliche, die hier aktiv sind, während andere Weihnachten feiern. Deshalb an dieser Stelle einfach mal: Vielen Dank!

Limburgerhof

Rathaus und Bürgerbüro sind in Limburgerhof geschlossen, das kommunale Testzentrum im Ortszentrum aber ist an Heiligabend geöffnet, und zwar von 10 bis 12 Uhr. Die freiwilligen Helfer und Mitarbeiter der Verwaltung haben weitere Sondertermine eingerichtet: Montag, 27. Dezember, 17 bis 19 Uhr und Mittwoch, 29. Dezember, 17 bis 19 Uhr. An Silvester sind Tests von 10 bis 12 Uhr möglich.

Einen Termin kann man auf der Homepage www.limburgerhof.de vereinbaren. Die Verwaltung bittet darum, nicht benötigte Termine über die Homepage zu stornieren. „Die Testkapazitäten lassen sich so besser planen und ausnutzen, was allen Interessierten zugute kommt“, heißt es.

Maxdorf

Nach knapp 4000 Tests in der ersten Jahreshälfte verzichtet die Verbandsgemeinde Maxdorf auf ein kommunales Testzentrum. Stattdessen betreibt ein Unternehmen eine Teststelle im Gebäude neben dem Rathaus, der Eingang befindet sich in der Sohlstraße. Öffnungszeiten von 24. bis 26. Dezember: 14 bis 19 Uhr. An Silvester ist von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Im Fußgönheimer Bürgerhaus testet das DRK von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag von 10 bis 12 Uhr. Alles ohne Termin.

Rheinauen

Das Konzept, den Nasenabstrich durch die Autoscheibe vorzunehmen, wie es beim Schnelltestzentrum zum Durchfahren praktiziert wird, hat sich in Altrip im Waldpark bewährt. Diana Ayaz sagt, dass das Angebot von den Bürgern sehr geschätzt werde. Von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag sind kostenlose Tests jeweils von 9 bis 12 Uhr möglich. An Silvester wird von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr getestet.

Beim DRK-Schnelltestzentrum in Neuhofen, Woogstraße 91, steht nach Angaben von Kreisgeschäftsführer Matthias Riedel im Mittelpunkt, „der Bevölkerung ein Angebot zu machen, um mehr Sicherheit zu gewinnen“. Es habe sich herausgestellt, dass die Impfung eher zum Eigenschutz diene und mit einem Test andere geschützt werden könnten, sagt Riedel. Ihm zufolge sind je fünf DRK-Ehrenamtler am 24., 25., 26. und 31. Dezember jeweils von 10 bis 12 Uhr im Einsatz.

Am Ortseingang von Otterstadt eröffnete Suna Buyruk Mitte Dezember auf dem Gelände der Tura ein Corona-Schnelltestzentrum. In der ersten Woche hatte es täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Ihr Mann Cengiz Buyruk, der die Tura-Aktivenmannschaft trainiert und über den der Kontakt zustande kam, erzählt, dass der Andrang nicht riesig gewesen sei. „Es waren aber schon immer Leute da“, sagt er. Die Öffnungszeiten wurden angepasst (nun montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, am Wochenende von 9 bis 16 Uhr). Die Menschen seien sehr froh, dass es in Otterstadt außer der Zahnarztpraxis noch ein weiteres Angebot zum Testen gebe, sagt Buyruk. Er berichtet auch von Waldseern, die vorbeikämen. An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen hat das Testzentrum in der Speyerer Straße ihm zufolge von 9 bis 16 Uhr geöffnet, an Silvester von 9 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Schifferstadt

Laut Stadtverwaltung Schifferstadt bieten folgende Zentren gesonderte Öffnungszeiten an: Im Testzentrum in der Lillengasse 8a wird ab Freitag, 24. Dezember, von 8 Uhr bis zum nächsten Tag, 25. Dezember, 24 Stunden lang die Möglichkeit für einen Schnelltest angeboten, und das ohne Termin. Am 26. Dezember hat das Testzentrum dann wieder von 8 bis 20 Uhr geöffnet – und das bis zum 30. Dezember. An Silvester kann man sich von 8 bis 22 Uhr testen lassen, am Neujahrstag von 10 bis 20 Uhr.

Die Teststelle in der Mannheimer Straße 8 testet an den Weihnachtstagen von 10 bis 18 Uhr und am 31. Dezember von 8 bis 18 Uhr. Auch hier ist keine Terminvereinbarung notwendig. Wer aber einen wünscht, kann einen Termin unter 0172 4503376 buchen. Das Ecocare-Center in der Waldseer Straße 106 ist am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Ab dem 27. bis einschließlich 31. Dezember werden von 9.15 bis 18.30 Uhr Corona-Tests gemacht.

Die Teststelle des Deutschen Roten Kreuzes in der Rehbachstraße 12 ist zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar: mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr, außer an den Samstagen, 25. Dezember sowie 1. Januar. Hier bleibt die Teststelle geschlossen. Das Testzentrum in der Adlerstube, Kirchenstraße 17 , bleibt an Weihnachten und Silvester geschlossen.

Das Fokus-Lab-Team , das in der Hauptstraße testet, steht auch in den kommenden Tagen bereit: montags bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 0 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr. Am 24. und 31. Dezember ist laut Auskunft der Betreiber von 10 bis 18 Uhr geöffnet, nicht am Neujahrstag.

Böhl-Iggelheim

Die First-Responder-Truppe der Freiwilligen Feuerwehr Böhl-Iggelheim testet im DRK-Gebäude am Schwarzweiher , wie Bürgermeister Peter Christ (CDU) bestätigt . Wann getestet wird, ist auf der Homepage der Gemeinde www.boehl-iggelheim.de nachzulesen. Dort befindet sich auch der Link für die Vereinbarung des Testtermins. Für Kinder wird extra ein Lolli-Test angeboten. „Und das Testangebot in den Ortsteilen wird noch ausgeweitet werden“, sagt Christ. Private Anbieter wollen auf den Dorfplätzen in Böhl und Iggelheim ihre Zelte aufschlagen. „Dass die Bürger unproblematisch Tests machen können, ist wichtig, um der Pandemie zu begegnen. Gerade im Hinblick auf die neue Variante“, sagt Christ.

Dannstadt-Schauernheim

Auch in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim ist laut Verwaltung das Testen über Weihnachten und Neujahr möglich. Ohne Anmeldung wird im Zentrum Alte Schule zu den gewohnten Öffnungszeiten getestet: montags bis freitags von 16.30 bis 19.30 Uhr und samstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr, mit Ausnahme des 30. Dezember. Da macht der Impfbus am Zentrum Alte Schule Station.

Die Teststelle Am Scheidegraben 1 in Dannstadt-Schauernheim hat am 24. Dezember von 6 bis 11 Uhr, am 25. und 26. Dezember von 9 bis 12 Uhr, vom 27. bis 30. Dezember von 7 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 18.30 Uhr; an Silvester von 6 bis 11 Uhr und am Neujahrstag von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Im Netz: www.schnelltestdannstadt.de.

Mutterstadt

Mehrere Teststellen gibt es in Mutterstadt. Laut Gemeindeverwaltung ist die Vitalyte-Teststelle auf dem Messplatz von 24. bis 26. Dezember von 10 bis 15 Uhr in Betrieb, an Silvester jedoch geschlossen. Es wird kein Termin benötigt. Wie auch bei der Teststelle im American-Fitness-Studio in der Theodor-Heuss-Straße 2 : An Heiligabend ist dort das Testteam von 8.30 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 20 Uhr vor Ort. An den beiden Weihnachtsfeiertagen wird von 9.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr getestet. An Silvester ist von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Auch am Kiosk in der Ludwigshafener Straße 21 kann sich an Weihnachten ohne Termin auf eine Corona-Infektion getestet werden lassen: am 24. Dezember von 7.30 bis 20 Uhr, am 25. und am 26. von 9 bis 19 Uhr. Am Neujahrstag wird von 10 bis 18 Uhr getestet. Beim Friseur Haarschnitt Andres im Gewerbegebiet Fohlenweide gibt es am 24. und 31. Dezember von 8 bis 13 Uhr Test-Möglichkeiten und an den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr von 13 bis 18 Uhr.

Römerberg

In Römerberg stellen die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) über die Feiertage ein Schnelltestangebot sicher. Getestet wird am ersten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 12 Uhr im Haus am Lindenplatz in Mechtersheim, am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Ehrenamtlichen um die gleiche Zeit im Zehnthaus in Berghausen. Für den kostenlosen Schnelltest ist keine Anmeldung erforderlich.

Dudenhofen

In Dudenhofen hat Mitte Dezember ein kommunales Schnelltestzentrum für die Verbandsgemeinde in der Festhalle eröffnet. Die Registrierung, den Abstrich und die Zertifikatausstellung erledigen Ehrenamtliche von DRK und Feuerwehr sowie Bürger und Verwaltungsmitarbeiter. Für dieses Testzentrum ist eine Terminvereinbarung im Internet unter www.vgrd.de erforderlich. In der ersten Woche sind an den zwei Testtagen laut Verwaltungsmitarbeiterin Simone Brill jeweils rund 30 Personen zum Testen vorbeigekommen. Am vergangenen Montag waren 20 Bürger für einen Abstrich dort. „Das sind nicht allzu viele, wir hätten mehr untergebracht und mit einer größeren Nachfrage gerechnet“, gibt Brill zu. Sie glaubt, dass es daran liegt, dass überall Testzentren aufgemacht haben. Über die Feiertage wird in Dudenhofen nicht getestet, denn die Öffnungstage des kommunalen Schnelltestzentrums sind Montag und Mittwoch.