Weil die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner seit drei Tagen über 35 liegt, treten im Rhein-Pfalz-Kreis ab Donnerstag teilweise neue Regeln in Kraft. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, betrifft das im Wesentlichen eine Testpflicht für Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene für Angebote im Innenbereich sowie eine Reduzierung der maximalen Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen.

Demnach sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 Teilnehmern unzulässig, im Freien sind nur noch 500 Zuschauer in einem Stadion oder einer ähnlichen Örtlichkeit erlaubt, heißt es von der Kreisverwaltung, die sich dabei an der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes orientiert. Für körpernahe Dienstleistungen gelte eine Testpflicht oder der Nachweis einer Impfung beziehungsweise einer überstandenen Corona-Erkrankung. Außerdem gilt für Schulen im Rhein-Pfalz-Kreis die Maskenpflicht im Unterricht, der ab nächste Woche nach den Sommerferien wieder beginnt.