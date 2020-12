Die in Schifferstadt geltenden Regeln zur Eindämmung der Infektionsrisiken werden über das Jahresende hinaus bis zum 28. Februar verlängert. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend bei einer Enthaltung beschlossen. Das bedeutet unter anderem, dass weiterhin alle städtischen Veranstaltungen abgesagt und keine städtischen Liegenschaften zu privaten Zwecken vermietet werden. Dass auch der Bürgerbus nicht fahren soll, stieß nicht auf einhellige Zustimmung. Thomas Lorch (SPD) führte an, dass dort ein Hygienekonzept wie beim Ruftaxi greifen könnte und der Bedarf da sei. Jedoch beschloss der Rat mehrheitlich – 20 Ja-Stimmen, acht Nein und vier Enthaltungen – den Bus weiter pausieren zu lassen. Nach dem Stand von Mittwoch befinden sich in Schifferstadt derzeit 90 Menschen in Quarantäne, 22 sind positiv auf das Coronavirus getestet. Diese Zahlen hat Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) genannt. Nach ihren Angaben mussten seit 12. März in Schifferstadt 807 Einwohner in Quarantäne, 230 davon waren positiv auf das Virus getestet. Zwei Tote sind in der Stadt zu beklagen.

