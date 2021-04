Der Rhein-Pfalz-Kreis hat seine am Sonntag auslaufende Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wieder um eine Woche bis einschließlich 26. April verlängert. Damit gilt weiterhin eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, nach der nur mit triftigem Grund das Haus verlassen werden darf. Im öffentlichen Raum dürfen sich nur Angehörige eines Haushalts und eine Person eines weiteren Hausstands aufhalten. Termin-Shopping ist erlaubt, die Außengastronomie muss geschlossen bleiben. Die Regeln stehen auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.rhein-pfalz-kreis.de. Die Verlängerung der Allgemeinverfügung wird damit begründet, dass die Sieben-Tage-Inzidenz weiter den Wert von 100 überschreitet. Gegenüber dem Vortag ist sie im Rhein-Pfalz-Kreis laut Landesuntersuchungsamt leicht gestiegen auf 133,2. Die Kreisverwaltung informierte über 46 Corona-Neuinfektionen, darunter fünf in Dudenhofen, zwei in Römerberg und je eine in Hanhofen und Harthausen.